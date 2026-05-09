ਇਟਾਲੀਅਨ ਓਪਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਚ 'ਚ ਹਾਰ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਜੋਕੋਵਿਚ

Italian Open 2026: ਦੁਨੀਆ ਦੇ 79ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੈੱਟਾਂ 'ਚ ਹਰਾ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 9, 2026 at 12:45 PM IST

ਰੋਮ: ਇਟਾਲੀਅਨ ਓਪਨ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਟੈਨਿਸ ਸਟਾਰ ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 79ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਡਾਰਿਓ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮਿਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸੈੱਟਾਂ ਵਿੱਚ 2-6, 6-2, 6-4 ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਛੇ ਵਾਰ ਦੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਓਪਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸੈੱਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜੋਕੋਵਿਚ ਇਟਲੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ।

ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਦੇ 20 ਸਾਲਾ ਡਾਰੀਓ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮਿਕ ਨੇ ਹੁਣ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਜਿੱਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਉਸਨੇ ਮੈਡਰਿਡ ਵਿੱਚ ਏਟੀਪੀ ਮਾਸਟਰਜ਼ 1000 ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬੇਨ ਸ਼ੈਲਟਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ।

ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਸਿਰਫ਼ 40 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਸੈੱਟ 'ਚ ਪੇਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਜੋਕੋਵਿਚ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਸਹਿਜ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਦ ਨਾਲ ਕਰੂੰਹਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੂਜਾ ਸੈੱਟ 2-6 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੇ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 'ਬ੍ਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ' 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋਕੋਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ 'ਬ੍ਰੇਕ' ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸੈੱਟ 4-6 ਨਾਲ ਹਾਰ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੇ ਜੈਨਿਕ ਸਿੰਨਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਮੈਚ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 'ਰੋਲੈਂਡ ਗੈਰੋਸ' (ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ) ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ 25ਵਾਂ ਵੱਡਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖੇਗਾ।

