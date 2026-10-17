ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਟਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ; ਮੈਚ ਦਾ ਕੱਟ-ਆਫ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਵਾਂ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
Published : October 17, 2026 at 8:21 PM IST
IND vs WI 5th T20I: ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਐਮ ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਲੜੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮੈਦਾਨ ਕਵਰਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਚ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਓਵਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 5 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਲਈ ਕੱਟਆਫ ਸਮਾਂ ਰਾਤ 9:41 ਵਜੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਐਕਿਊਵੇਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਘਰੇਲੂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਜੇਤੂ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲੇ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ 172 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਲੜੀ 2-2 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ 172 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 250 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ 14 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਈ 223 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਚੌਥੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਟੀਮ 248 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ 24 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਬਏਅਰ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖੇਡ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮੀਂਹ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।