IND vs NZ: ODI ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
IND vs NZ ODI Series 2026: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ 5 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
Published : October 11, 2026 at 4:39 PM IST
New Zealand ODI Team: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ 12 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਟੀ-20, ਪੰਜ ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਹੁਣ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਦੋ ਟੀਮਾਂ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡਣਗੀਆਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦੋ ਵਨਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ।
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ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਫਿਨ ਐਲਨ, ਲੌਕੀ ਫਰਗੂਸਨ ਅਤੇ ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੋਢੇ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਲਨ ਅਤੇ ਫਰਗੂਸਨ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਸਨ। ਫਰਗੂਸਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਸੀਫਰਟ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਲਗਭਗ 18 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਰੌਬ ਵਾਲਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 2027 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਲੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇੱਕ ਭਰੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲੜੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇਹ ਲੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਲਈ: ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ (ਕਪਤਾਨ), ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ, ਮਾਰਕ ਚੈਪਮੈਨ, ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਟੌਮ ਲੈਥਮ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਰਾਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ, ਨਾਥਨ ਸਮਿਥ, ਬਲੇਅਰ ਟਿਕਨਰ, ਵਿਲ ਯੰਗ
ਆਖਰੀ ਦੋ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਲਈ: ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ (ਕਪਤਾਨ), ਫਿਨ ਐਲਨ, ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ, ਮਾਰਕ ਚੈਪਮੈਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਕਲਾਰਕ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਮੈਟ ਫਿਸ਼ਰ, ਲੌਕੀ ਫਰਗੂਸਨ, ਮਿਚ ਹੇ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਨਿਕ ਕੈਲੀ, ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਬਲੇਅਰ ਟਿਕਨਰ, ਵਿਲ ਯੰਗ।
ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ਡਿਊਲ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੌਰਾ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20ਆਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ: 4 ਨਵੰਬਰ (ਆਕਲੈਂਡ) ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ
ਦੂਜਾ ਵਨਡੇ: 7 ਨਵੰਬਰ (ਵੈਲਿੰਗਟਨ) ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ
ਤੀਜਾ ਵਨਡੇ: 10 ਨਵੰਬਰ (ਹੈਮਿਲਟਨ) ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ
ਚੌਥਾ ਵਨਡੇ: 13 ਨਵੰਬਰ (ਮਾਊਂਟ ਮੌਂਗਨੁਈ) ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ
ਪੰਜਵਾਂ ਵਨਡੇ: 15 ਨਵੰਬਰ (ਮਾਊਂਟ ਮੌਂਗਨੁਈ) ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਰਸੀ ਅਤੇ ਮੰਡਲਾ ਮੋਟਿਫ ਪਹਿਨੇਗੀ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। "ਕੋਟਾਹਿਤੰਗਾ" ਨਾਮ ਦੀ ਇਹ ਜਰਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।