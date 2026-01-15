ETV Bharat / sports

16 ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ: ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਪੜ੍ਹੋ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 6 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

U 19 WORLD CUP SCHEDULE
ਅੰਡਰ 19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ (Getty Images)
ETV Bharat Sports Team

January 15, 2026

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਈਸੀਸੀ ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ 16ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੀਰਵਾਰ (15 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁਲਾਵਾਯੋ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 1:00 ਵਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਚ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਈਸੀਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ

ਆਈਸੀਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਡਰ-19 ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿੱਚ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਈਸੀਸੀ ਅੰਡਰ-19 ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਸਮਾਗਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਟੀਮਾਂ

ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16 ਟੀਮਾਂ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 12 ਸੁਪਰ ਸਿਕਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਸੁਪਰ ਸਿਕਸ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਫਿਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ।

  • ਗਰੁੱਪ ਏ: ਭਾਰਤ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼
  • ਗਰੁੱਪ ਬੀ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ
  • ਗਰੁੱਪ ਸੀ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਜਾਪਾਨ
  • ਗਰੁੱਪ ਡੀ: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼, ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ

ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਟੀਮ

ਭਾਰਤ ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 2024 ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।

ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਸਥਾਨ

ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਚ ਪੰਜ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਸਮੇਤ 25 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਮੀਬੀਆ 16 ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਵਿੰਡਹੋਕ ਦੇ ਦੋ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ: ਨਾਮੀਬੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਹਾਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਓਵਲ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਚ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਹਰਾਰੇ ਅਤੇ ਬੁਲਾਵਾਯੋ। ਹਰਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।

ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਨੂੰ Jio Hotstar ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕਵਰੇਜ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ

ਆਯੂਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ (ਕਪਤਾਨ), ਅੰਬਰੀਸ਼, ਕਨਿਸ਼ਕ ਚੌਹਾਨ, ਡੀ. ਦੀਪੇਸ਼, ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਾਨ, ਆਰੋਨ ਜਾਰਜ, ਅਭਿਗਿਆਨ ਕੁੰਡੂ, ਕਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਹਾਨ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਊਧਵ ਮੋਹਨ, ਹੇਨਿਲ ਪਟੇਲ, ਖਿਲਨ ਪਟੇਲ, ਹਰਵੰਸ਼ ਸਿੰਘ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਯਵੰਸ਼ੀ, ਵੇਦਾਂਤ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ।

U 19 WORLD CUP 2026
ਅੰਡਰ 19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026
ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ 19 ਟੀਮ
ਅੰਡਰ 19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸ਼ਡਿਊਲ
U 19 WORLD CUP SCHEDULE

