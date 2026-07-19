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TG20: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਦਾ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ, ਟਰਾਫੀ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ

ਜੇਤੂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਰਾਫੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ।

Ramoji Film City
TG20: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਦਾ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 19, 2026 at 7:54 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: TG20 ਲੀਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜੇਤੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਟੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਯੂਰੇਕਾ ਦੇ ਸਬਲਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ। ਸ਼ੁਭ 'ਤਿਲਕ' (ਆਰਤੀ) ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੀਜੀ20 ਟਰਾਫੀ ਨੂੰ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿੰਟੇਜ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੰਟੇਜ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਡੱਪੂ' (ਢੋਲ) ਦੀ ਬੀਟ, ਡਾਂਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਜੇ ਸੰਗੀਤ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਸੀਐਮਡੀ) ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਕਿਰਨ, ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਐਮਡੀ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਵਿਜੇਸ਼ਵਰੀ, ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਬ੍ਰਿਹਤੀ ਅਤੇ ਈਟੀਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਜੈ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ

ਆਖਿਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਰਾਫੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ।

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀਰਵਾਰ, 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਟੀਜੀ20 ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਲਈ ₹5 ਲੱਖ, ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਲਈ ₹4 ਲੱਖ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ₹3 ਲੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੀਐਮ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪੇ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਚਸੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਟੀਜੀ20 ਲੀਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅਨਵਿਤਾ ਖੰਮਮ ਏਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।

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