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TG20 League: ਰੰਗਾ ਰੈੱਡੀ ਰਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਪਾਲਮੁਰੂ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰਸ ਨੂੰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

ਟੀਜੀ20 ਆਰੀਅਨ ਕਰਿਅੱਪਾ ਅਤੇ ਅਵਨੀਸ਼ ਰਾਓ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਰੰਗਾ ਰੈੱਡੀ ਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਲਾਮੂਰੂ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰਜ਼ ਨੂੰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

TG20 LEAGUE
ਰੰਗਾ ਰੈਡੀ ਰਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਅਵਨੀਸ਼ ਰਾਓ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ (TG20)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 28, 2026 at 5:22 PM IST

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Ranga Reddy vs Palamuru Strikers: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (27 ਜੂਨ) ਨੂੰ, ਰੰਗਾ ਰੈਡੀ ਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਨੇ ਟੀਜੀ20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਪਲਾਮੂਰੂ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਲਰਾਉਂਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਆਰੀਅਨ ਕਰਿਅੱਪਾ ਨੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਵਨੀਸ਼ ਰਾਓ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੈਡੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।

ਸਟ੍ਰਾਈਕਰਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ 2/2 ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਗਨੇਸ਼ ਰੈਡੀ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਰਾਇਡੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੌਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜ ਓਵਰਾਂ ਬਾਅਦ ਸਕੋਰ 26/2 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਜਦੋਂ ਪਾਰੀ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਰੀਅਨ ਕਰਿਅੱਪਾ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਰਾਇਡੂ (12 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 7 ਦੌੜਾਂ) ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰਪਲੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰਜ਼ 31/3 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ।

"ਕਰਿਅੱਪਾ ਨੇ ਮੱਧ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ"

ਸ਼ਾਦਾਬ ਅਹਿਮਦ (15 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 22 ਦੌੜਾਂ) ਵਿਗਨੇਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਐਨ. ਰਾਕੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਦਾਬ ਦੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਓਵਰਾਂ ਬਾਅਦ ਸਕੋਰ 63/4 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਗਨੇਸ਼ ਨੇ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪਵਾਰ (12 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 14 ਦੌੜਾਂ) ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

15ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਢਹਿ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਰਿਅੱਪਾ ਨੇ ਮੱਧ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਚੌਕੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਰਿਅੱਪਾ ਨੇ ਅਗਲੀ ਹੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਫਰੀਦੀ ਅਹਿਮਦ (1 ਗੇਂਦ 'ਤੇ 0) ਨੇ ਉਸੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਆਊਟਾਂ ਨੇ 15 ਓਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰਜ਼ ਦਾ ਸਕੋਰ 98/6 ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਗਨੇਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ। 16ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਤਨਯ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਗਨੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਰੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਢਹਿ ਗਈ। ਪੁਨੱਈਆ ਅਤੇ ਕਰਿਅੱਪਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਭ ਬਸਾਲਸ (7 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 8) ਅਤੇ ਰਤਨ ਤੇਜਾ (9 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 15) ਦੀ ਤੇਜ਼ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।

ਨੌਂ ਵਿਕਟਾਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਰੀਅਨ ਕਰਿਅੱਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਬਾਊਂਸਰ ਰਵੀ ਕਿਰਨ ਦੇ ਹੈਲਮੇਟ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਬਦਲਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰੈੱਡੀ (4 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 5 ਦੌੜਾਂ) ਆਇਆ, ਪਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਨੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਟ੍ਰਾਈਕਰਜ਼ 19.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 130 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਸੀ।

ਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਗਿਆਨਾ ਨੇ ਕਈ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਵਨੀਸ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਵਰਪਲੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ 66 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨੌਵੇਂ ਓਵਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 87 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸਟ੍ਰਾਈਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਭ ਨੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ 27 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 47 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਵਿਕਟ ਦਾ ਰਨ-ਰੇਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।

ਅਵਨੀਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੈਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਅਤੇ 11ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਸਲਸ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਅਤੇ ਰਤਨ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਅਵਨੀਸ਼ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਚੌਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਵਿੱਚ ਲੈਅ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ 12ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 32 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ।

ਟੀਚਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਤਨਯ ਅਤੇ ਆਦਿੱਤਿਆ ਜਾਵਜੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਨੇ ਮੈਚ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਤਨਯ ਨੇ ਚੌਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ 14 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 131/4 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੇ ਓਵਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅੱਜ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚ

28 ਜੂਨ - ਵਾਰੰਗਲ ਬਨਾਮ ਕਰੀਮਨਗਰ - ਦੁਪਹਿਰ 2:15 ਵਜੇ

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RANGA REDDY VS PALAMURU STRIKERS
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