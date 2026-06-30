TG20 League: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ, ਅਨਵਿਤ ਖੰਮਮ ਏਸੇਸ ਨੂੰ 56 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਅਭਿਰਥ ਦੀ 59 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਪਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਨਵਿਤ ਖੰਮਮ ਏਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ।
Published : June 30, 2026 at 8:43 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ TG20 ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਅਨਵਿਤ ਖੰਮਮ ਏਸੇਸ ਨੂੰ 56 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਟੀਮ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਅਨਵਿਤ ਖੰਮਮ ਏਸੇਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਲਰਾਉਂਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਟੀਜੀ20 ਲੀਗ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਚਸੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਪਾਰੀ
ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 211 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 9 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 155 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਆਸਾਨ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਅਭਿਰਥ ਰੈਡੀ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ 59 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਅਭਿਰਥ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 59 ਦੌੜਾਂ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਟੀਜੀ20 ਲੀਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਗ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਨਵਿਤ ਖੰਮਮ ਏਸੇਸ ਵਿਰੁੱਧ 9 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 211 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਕਲੀਨ ਬੋਲਡ (ਆਊਟ) ਹੋਏ ਅਭਿਰਥ
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਭਿਰਥ ਅਤੇ ਸਾਈ ਵਿਕਾਸ ਰੈਡੀ (20 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਦੌੜਾਂ) ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਕੋਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਸਿਰਫ਼ 6.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 76 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ।
ਅਭਿਰਥ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਰੈਡੀ ਨੇ ਅਨਵਿਤ ਖੰਮਮ ਏਸੇਸ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਦਕਿ, ਅਭਿਰਥ ਵਧੇਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ, ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਅਭਿਰਥ ਆਊਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਦ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਲੀਨ ਬੋਲਡ ਕੀਤਾ। ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ 26 ਗੇਂਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ।
ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਨਵਿਤ ਰੈਡੀ (21 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਦੌੜਾਂ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਾਥੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਮੈਦਾਨ ਚੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਛੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੀੜ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਚੌਥੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ
ਵਿਕਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੇ 93 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਵਿਕਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੰਕੁਖਾ ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ 19 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਅਨਵਿਤ ਦੀ ਛੋਟੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਵਿਕਟ 152 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ. ਜਦੋਂ ਅਨਵਿਤ ਰਨ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ।
ਆਖਰੀ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਡਗੂ ਗਣੇਸ਼ (21 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 44 ਦੌੜਾਂ) ਦੀਆਂ ਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ 200 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਗਡਗੂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨਵਿਤ ਖੰਮਮ ਏਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੌਥੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਅਨਵਿਤ ਖੰਮਮ ਏਸੀਜ਼ ਲਈ, ਵੇਦ ਰੈਡੀ (24 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 2), ਸਾਕੇਤ ਧਤਰਕ (30 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 2), ਅਤੇ ਸਹੇਂਦਰ ਮੱਲੂ (35 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 2) ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਮੇਡਕ ਫਾਲਕਨਜ਼ ਨੂੰ 46 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟੀਜੀ20 ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਈ। ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੇਡਕ ਫਾਲਕਨਜ਼ ਨੂੰ 46 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਲਰਾਉਂਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਟੀਜੀ20 ਲੀਗ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਚਸੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
241 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੇਡਕ ਫਾਲਕਨਜ਼ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 194 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਵਿਕਰਮ ਨਾਇਕ ਦੀ 75 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਵਿਅਰਥ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੇਡਕ ਫਾਲਕਨਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਪਤਾਨ ਰਵੀ ਤੇਜਾ (31) ਅਤੇ ਨੋਮਾਨ ਅਹਿਮਦ (38) ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਮੈਚ ਸੀ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਜੈ ਦੇਵ ਗੌਡ (4/20) ਨੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਣਵ ਵਰਮਾ ਨੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੀਨਿਕੇਥ ਅਤੇ ਨਿਤਿਨ ਨਾਇਕ ਨੇ 1-1 ਵਿਕਟ ਲਈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟੀਜੀ20 ਲੀਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ।