TG20 League: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਫਾਈਨਲ 'ਚ, ਕਰੀਮਨਗਰ ਡਾਇਮੰਡਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ
ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕਰੀਮਨਗਰ ਡਾਇਮੰਡਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਧਾਰਤ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 157 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
Published : July 11, 2026 at 8:07 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਟੀਜੀ20 ਲੀਗ ਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2 ਵਿੱਚ ਕਰੀਮਨਗਰ ਡਾਇਮੰਡਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਤਵਾਰ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅਨਵਿਥਾ ਖੰਮਮ ਏਸਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ (ਉੱਪਲ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ) ਵਿਖੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇਸ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਕਰੀਮਨਗਰ ਡਾਇਮੰਡਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਧਾਰਤ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 157 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ 15.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲਈ, ਅਭਿਰਥ ਰੈਡੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਪਤਾਨੀ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, 49 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 7 ਚੌਕਿਆਂ ਅਤੇ 5 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 82 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਈ ਵਿਕਾਸ ਰੈਡੀ ਨੇ 45 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਵੈਸ਼ਣਵ ਰੈਡੀ ਨੇ 12 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇਤੂ 25 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਰੀਮਨਗਰ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਪਤਾਨ ਤਨਮਯ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਤਵਿਕ ਰੈੱਡੀ (28 ਦੌੜਾਂ, 21 ਗੇਂਦਾਂ) ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਰਾਧੇਸ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਮੱਧ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਐੱਚਕੇ ਸਿਮਹਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸਨੇ 31 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 38 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸ਼ੁਭਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, 18 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਦ 31 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਕਾ ਅਤੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਨਾਰਾਇਣ ਤੇਜਾ ਨੇ ਨੌਂ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਦਨ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਸੱਤ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਕਰੀਮਨਗਰ ਡਾਇਮੰਡਸ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈ 158 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲਈ, ਅਜੇ ਦੇਵ ਗੌਡ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 24 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਸ਼ੰਮੁਖਾ ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 22 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਪ੍ਰਣਵ ਵਰਮਾ ਨੇ 32 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਖਿਲ ਰਾਠੌੜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।