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TG20 League: 'ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼' ਦੀ ਜੇਤੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਪਲਾਮੂਰੂ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰਜ਼ ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

TG20 ਲੀਗ ਵਿੱਚ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਪਾਲਾਮੂਰੂ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ।

TG20 League
TG20 League: 'ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼' ਦੀ ਜੇਤੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 24, 2026 at 7:32 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਟੀਜੀ20 ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਨਿਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਜੀ20 ਦੇ ਚੌਥੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਲਾਮੂਰੂ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਪਾਰੀ

ਅਜੇ ਦੇਵ ਗੌੜ ਨੇ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲਈ ਹਮਲਾਵਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, 21 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰਜ਼ ਨੂੰ 19.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 141 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲਈ ਅਨਵਿਤ ਰੈਡੀ (53) ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਗਾਡੁਗੂ (50) ਨੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪਾਲਾਮੂਰੂ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰਜ਼ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਗਾਡੁਗੂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ। ਅਨਵਿਤ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ।

ਸਟ੍ਰਾਈਕਰਸ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਵਿਗਨੇਸ਼ ਰੈਡੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 21 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਕੋਰ ਵਧਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯਸ਼ਵੀਰ ਗੌੜ ਨੇ ਚੌਥੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਚੈਤਨਿਆ ਰੈਡੀ (5 ਦੌੜਾਂ) ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਵਿਗਨੇਸ਼ (30 ਦੌੜਾਂ) ਵੀ ਪ੍ਰਣਵ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਝਟਕਿਆਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 50/2 ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਗਨੇਸ਼ ਰੈਡੀ (9 ਦੌੜਾਂ) ਵੀ ਨੌਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਅਜੈ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੈਚ ਲਿਆ।

TG20 League
ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਫੈਨਸ (ETV Bharat)

ਰੋਹਿਤ ਰਾਇਡੂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਰੋਹਿਤ ਰਾਇਡੂ ਨੇ 22 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 35 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੇ 12ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਡਗਆਊਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਪਵਾਰ ਨੇ 22 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 30 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਅਜੈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪਿਨਰ ਯਸ਼ਵੀਰ (2/15) ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਵ (2/25) ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਪਾਲਾਮੁਰੂ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਖਰੀ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ, 19.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 141 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ।

TG20 League
TG20 League: 'ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼' ਦੀ ਜੇਤੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ (ETV Bharat)

ਕਪਤਾਨ ਅਭਿਰਥ ਰੈਡੀ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ

ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਭ ਬਸਾਲਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਡਨ ਓਵਰ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ। ਸਾਈ ਵਿਕਾਸ ਰੈਡੀ ਚਾਰ ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੌੜ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਕਪਤਾਨ ਅਭਿਰਥ ਰੈਡੀ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਤੀਜੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 24 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਸਨੇ 13 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਰਿਸ਼ਭ ਦੁਆਰਾ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।

ਰਵੀ ਕਿਰਨ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਯਸ਼ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰਪਲੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ 55/3 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਨਵਿਥ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ।

ਦੋਵੇਂ ਟੀਮ ਲਈ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 60 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 92 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡੇ। ਅਨਵਿਥ ਨੇ 42 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਗਣੇਸ਼ ਨੇ 30 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ।

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