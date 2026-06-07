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TG20 ਲੀਗ ਨਿਲਾਮੀ: ਅੱਜ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 1,300 ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਬੋਲੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ

TG20 League Teams: ਅੱਠ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

TG20 LEAGUE AUCTION
TG20 ਲੀਗ ਨਿਲਾਮੀ (EENADU)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 7, 2026 at 2:22 PM IST

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TG20 League Auction: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ (TG20), ਜੋ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (HCA) ਦੁਆਰਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਐਤਵਾਰ (7 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ, ਅੱਠ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੁਮੈਂਟੇਟਰ ਚਾਰੂ ਸ਼ਰਮਾ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਗੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ 1,300 ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗ ਲਈ 1,300 ਵਿੱਚੋਂ 160 ਖਿਡਾਰੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ। ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੌਟਸਟਾਰ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਕੋਲ ₹60 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚ

ਇੱਕ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹60 ਲੱਖ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹54 ਲੱਖ ਖਰਚ ਕਰਕੇ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਆਈਕਨ, A+, A, B, C1, ਅਤੇ C2।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਮੂਲ ਕੀਮਤਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ₹5 ਲੱਖ, ₹4 ਲੱਖ, ₹3 ਲੱਖ, ₹2 ਲੱਖ, ₹1 ਲੱਖ ਅਤੇ ₹75,000 ਹਨ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਲਈ 70 ਜਾਂ ਵੱਧ ਘਰੇਲੂ ਮੈਚ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ 'ਆਈਕਨ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ।

ਸਿਰਾਜ ਅਤੇ ਤਿਲਕ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ

ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਜੋ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹਨ, ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੋਣਗੇ। ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। TG20 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਜ਼ਨ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇਸ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੀਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 32 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।

ਲੀਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ

ਇਸ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉਸ਼ਾਦਯ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ₹7.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਕੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਨਾਮ 'ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼' ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

TG20 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8 ਟੀਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ:

  • ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼,
  • ਪ੍ਰਣਵ ਰੰਗਰੇਡੀ ਰਾਈਜ਼ਰਸ,
  • ਵਾਰੰਗਲ ਵਾਰੀਅਰਜ਼,
  • ਮੇਦਕ ਫਾਲਕਨਸ,
  • ਅਨੁਰਾਗ ਨਲਗੋਂਡਾ ਨਾਈਟਸ,
  • ਕਰੀਮਨਗਰ ਡਾਇਮੰਡਸ,
  • ਪਲਾਮਰੂ ਸਟਰਾਈਕਰਸ,
  • ਅਨਵਿਥਾ ਖੰਮਮ ਏਸ.

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TAGGED:

TG20 ਲੀਗ ਨਿਲਾਮੀ
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਟੀ 20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ
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TG20 LEAGUE AUCTION

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