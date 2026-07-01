TG20: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ; ਕਪਤਾਨ ਅਭਿਰਥ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਵਾਰੰਗਲ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਟੀਜੀ20 ਲੀਗ ਪਲੇਆਫ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ।
Published : July 1, 2026 at 10:31 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਪਤਾਨ ਅਭਿਰਥ ਰੈੱਡੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟੀਜੀ20 ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਵਾਰੰਗਲ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਟੀਜੀ20 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੀ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਪਤਾਨ ਅਭਿਰਥ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗਰੁੱਪ-ਸਟੇਜ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 15.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 174 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਕਪਤਾਨ ਅਭਿਰਥ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, 43 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਨੌਂ ਛੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅਜੇਤੂ 101 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੈਚ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਾਇਆ।
ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲਈ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ।
TG20 League | Abhirath Reddy's Ton Helps Hyderabad e-Champions Beat Warangal Warriors; Make Playoffs@HydeChampions | #TG20 #AbhirathReddy #HyderabadeChampions #WWvHEC #GaduguGanesh #TG20League pic.twitter.com/C7VtJ40TL9— ETV Bharat (@ETVBharatEng) July 1, 2026
ਉਸਨੂੰ ਗਾਡੁਗੂ ਗਣੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਗਣੇਸ਼ ਨੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ (31 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 50 ਦੌੜਾਂ) ਵੀ ਬਣਾਇਆ; ਉਸਨੇ ਪੰਜ ਛੱਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੌਕਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਰੰਗਲ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਚੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਝੜਪ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ; ਹਰ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਛੱਕੇ 'ਤੇ ਭੀੜ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ। ਵਾਰੰਗਲ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਲਈ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਪੀ. ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਐਸ. ਕੁਲਕਰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਲਰਾਉਂਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਵਾਰੰਗਲ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ 9 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 173 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ ਦੇਵ ਗੌੜ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 27 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਟੀਜੀ20 ਪਲੇਆਫ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਚ ਖੇਡਣੇ ਹਨ।