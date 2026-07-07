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TG20: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ 7ਵੀਂ ਜਿੱਤ, ਅਨੁਰਾਗ ਨਲਗੋਂਡਾ ਨਾਈਟਸ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੇ TG20 ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਅਨੁਰਾਗ ਨਲਗੋਂਡਾ ਨਾਈਟਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੀਂ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।

TG20 Hyderabad champions
TG20: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ 7ਵੀਂ ਜਿੱਤ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 7, 2026 at 7:28 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਟੀਜੀ20 ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਅਨੁਰਾਗ ਨਾਲਗੋਂਡਾ ਨਾਈਟਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੀਂ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਅਨੁਰਾਗ ਨਾਲਗੋਂਡਾ ਨਾਈਟਸ ਦੇ 187 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੇ 19.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 189 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਟੀਮ ਲਈ ਅਜੇ ਦੇਵ ਗੌੜ ਨੇ ਅਜੇਤੂ 34 ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਰੈਡੀ ਨੇ ਅਜੇਤੂ 41 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ

ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਨੁਰਾਗ ਨਾਲਗੋਂਡਾ ਨਾਈਟਸ ਸਿਰਫ਼ 187 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲਈ, ਕਪਤਾਨ ਅਭਿਰਥ ਰੈਡੀ 39 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਈ ਵਿਕਾਸ ਰੈਡੀ 13 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੱਕੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਗਡੂਗੁ ਗਣੇਸ਼ 12 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਊਂਡਰੀ 'ਤੇ ਕੈਚ ਹੋ ਗਏ। ਨਵੇਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਪ੍ਰਣਵ ਵਰਮਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕੈਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

TG20 Hyderabad champions
TG20: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ 7ਵੀਂ ਜਿੱਤ (ETV Bharat)

ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਪਾਰੀ?

ਅਨੁਰਾਗ ਨਲਗੋਂਡਾ ਨਾਈਟਸ ਦੇ ਗੌਰਵ ਰੈਡੀ ਨੇ 25 ਦੌੜਾਂ, ਪਟਕੁਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਰੈਡੀ ਨੇ 8 ਦੌੜਾਂ, ਜਸਵਥ ਮੋਟੇ ਨੇ 36 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਰਾਹੁਲ ਬੁੱਧੀ ਨੇ 11 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਿਆ, ਸਿਰਫ਼ 7 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਿਆ।

ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਕਰੀਮਨਗਰ ਡਾਇਮੰਡਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵੀਂ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਕਰੀਮਨਗਰ ਡਾਇਮੰਡਸ ਦੇ 187 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

TG20 Hyderabad champions
TG20: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ 7ਵੀਂ ਜਿੱਤ (ETV Bharat)

ਵੈਸ਼ਣਵ ਰੈਡੀ ਨੇ 42 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਦ 65 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਣਵ ਵਰਮਾ ਨੇ 21 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਦ 38 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਪਤਾਨ ਅਭਿਰਥ ਰੈਡੀ ਨੇ ਵੀ 16 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸਾਈ ਵਿਕਾਸ ਰੈਡੀ ਨੇ 36 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਗਾਡੂਗੁ ਗਣੇਸ਼ ਨੇ 21 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲਈ, ਸ਼ਨਮੁਖ ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਅਜੈ ਦੇਵ ਗੌੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਵ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਰਾਠੌੜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।

ਪਲੇਇੰਗ ਟੀਮ

  • ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ ਚੈਂਪੀਅਨ (ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ) - ਅਭਿਰਥ ਰੈੱਡੀ (ਕਪਤਾਨ), ਸਾਈ ਵਿਕਾਸ ਰੈੱਡੀ, ਵੈਸ਼ਨਵ ਰੈੱਡੀ ਏ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਗਾਡੂਗੂ ਗਣੇਸ਼, ਅਨਵਿਤ ਰੈੱਡੀ, ਪ੍ਰਣਵ ਵਰਮਾ, ਪੀ ਅਰਵਿੰਦ, ਅਜੈ ਦੇਵ ਗੌੜ, ਦੇਵ ਮਹਿਤਾ, ਅਖਿਲ ਰਾਠੌੜ, ਸ਼ਨਮੁਖ ਅਸ਼ਵਿਨ।
  • ਅਨੁਰਾਗ ਨਲਗੋਂਡਾ ਨਾਈਟਸ (ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ) - ਜਸ਼ਵਥ ਮੋਟੇ, ਗੌਰਵ ਰੈੱਡੀ, ਪਟਕੁਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਰੈੱਡੀ, ਰਾਹੁਲ ਬੁੱਧੀ (ਕਪਤਾਨ), ਅਨੀਕੇਥ ਰੈੱਡੀ, ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਅਰਫਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਮੁਹੰਮਦ, ਦਿਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਏਲਗਾਨੀ ਵਰੁਣ ਗੌਡ, ਇਲਿਆਨ ਸਥਾਨੀ, ਸਰਨੂ ਨਿਸ਼ਾਂਤ।

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