ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਕੋਹਲੀ ਕਿੰਨੇ ODI ਮੈਚ ਖੇਡਣਗੇ?

Home Series 2026-27: BCCI ਨੇ 2026-27 ਘਰੇਲੂ ਲੜੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 27, 2026 at 8:03 AM IST

Team India Home Schedule: ਆਈਪੀਐਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ 2026-27 ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਦੁਵੱਲੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਲ 22 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ।

ਕਿੰਨੇ ਮੈਚ ਖੇਡਣਗੇ ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ?

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨੌਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਨੌਂ ਮੈਚ 'ਰੋਹਿਤ-ਕੋਹਲੀ' ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ

  • ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ (ਸਤੰਬਰ - ਅਕਤੂਬਰ 2026): ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੀ-20 ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
  • ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ (ਦਸੰਬਰ 2026): ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇਗਾ। ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਦਿੱਲੀ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਰਾਜਕੋਟ, ਕਟਕ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।
  • ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਸੀਰੀਜ਼ (ਜਨਵਰੀ 2027): ਭਾਰਤ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
  • ਬਾਰਡਰ-ਗਾਵਸਕਰ ਟਰਾਫੀ (ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2027): ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਕਾਰੀ ਬਾਰਡਰ-ਗਾਵਸਕਰ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, IPL ਦੀ ਉਡੀਕ

IPL 2026 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੱਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਖੇਡੇਗਾ।

ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਥੇ, ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਖੇਡੇਗਾ। ਇਹ ਲੜੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਉਸੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਖੇਡੇਗਾ, ਜੋ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

