ETV Bharat / sports

ਟੀ20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਲਈ 20 ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ, ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹਰ ਟੀਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਕੁਐਡ

T20 World Cup 2026 Squad: ਆਈਸੀਸੀ ਟੀ20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ 20 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

T20 WORLD CUP 2026 SQUAD
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 27, 2026 at 10:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟੀ20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 20 ਟੀਮਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਸੁਪਰ ਅੱਠ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਅੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਫਿਰ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੀ ਟੀਮ

ਗਰੁੱਪ ਏ -------

ਭਾਰਤ: ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ।

ਨਾਮੀਬੀਆ: ਗੇਰਹਾਰਡ ਇਰਾਸਮਸ (ਕਪਤਾਨ), ਜ਼ੈਨ ਗ੍ਰੀਨ, ਬਰਨਾਰਡ ਸ਼ੋਲਟਜ਼, ਰੂਬੇਨ ਟ੍ਰੰਪਲਮੈਨ, ਜੇਜੇ ਸਮਿਟ, ਜੈਨ ਫਰਿਲਿੰਕ, ਲੌਰੇਨ ਸਟੀਨਕੈਂਪ, ਮਲਾਨ ਕਰੂਗਰ, ਨਿਕੋਲ ਲੋਫਟੀ-ਈਟਨ, ਜੈਕ ਬ੍ਰੈਸਲ, ਬੇਨ ਸ਼ਿਕਾਂਗੋ, ਜੇਸੀ ਬਾਲਟ, ਡਾਇਲਨ ਲੀਚਟਰ, ਡਬਲਯੂ.ਪੀ. ਮਾਈਬਰਗ, ਮੈਕਸ ਹਿੰਗੋ।

ਨੀਦਰਲੈਂਡ: ਸਕਾਟ ਐਡਵਰਡਜ਼ (ਕਪਤਾਨ), ਕੋਲਿਨ ਐਕਰਮੈਨ, ਨੂਹ ਕਰੂਸ, ਬਾਸ ਡੀ ਲੀਡੇ, ਆਰੀਅਨ ਦੱਤ, ਫਰੇਡ ਕਲਾਸੇਨ, ਕਾਇਲ ਕਲੇਨ, ਮਾਈਕਲ ਲੇਵਿਟ, ਜੈਕ ਲਿਓਨ-ਕੈਚਟ, ਮੈਕਸ ਓ'ਡੌਡ, ਲੋਗਨ ਵੈਨ ਬੀਕ, ਟਿਮ ਵੈਨ ਡੇਰ ਗੁਗਟਨ, ਰੋਇਲੋਫ ਵੈਨ ਡੇਰ ਮੇਰਵੇ, ਪਾਲ ਵੈਨ ਮੀਕਰੇਨ, ਸਾਕਿਬ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ (ਕਪਤਾਨ), ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ, ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ, ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ, ਖਵਾਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਫੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ, ਸੈਮ ਅਯੂਬ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ, ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ, ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ, ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ।

ਅਮਰੀਕਾ: ਟੀਮ ਦਾ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਗਰੁੱਪ ਬੀ ------

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ: ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ (ਕਪਤਾਨ), ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਬਾਰਟਲੇਟ, ਕੂਪਰ ਕੋਨੋਲੀ, ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ, ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ, ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ, ਨਾਥਨ ਐਲਿਸ, ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ, ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ, ਮੈਥਿਊ ਕੁਹਨੇਮੈਨ, ਗਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ, ਮੈਥਿਊ ਸ਼ਾਰਟ, ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਇਨਿਸ, ਐਡਮ ਜ਼ਾਂਪਾ।

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ (ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਟੀਮ): ਦਾਸੁਨ ਸ਼ਨਾਕਾ (ਕਪਤਾਨ), ਪਥੁਮ ਨਿਸਾਂਕਾ, ਕੁਸਲ ਮੈਂਡਿਸ, ਕਾਮਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਕੁਸਲ ਪਰੇਰਾ, ਧਨੰਜਯਾ ਡੀ ਸਿਲਵਾ, ਨਿਰੋਸ਼ਨ ਡਿਕਵੇਲਾ, ਜਾਨਿਥ ਲਿਆਨਾਗੇ, ਚਾਰਥ ਅਸਾਲੰਕਾ, ਕਮਿੰਦੂ ਮੈਂਡਿਸ, ਪਵਨ ਰਥਨਾਯੇਕੇ, ਵਾਸਨਾਚੀਨ, ਹਸਨਾਯਾਨਗ ਵੇਲਾਲੇਜ, ਮਿਲਾਨ ਰਥਨਾਇਕ, ਨੁਵਾਨ ਥੁਸ਼ਾਰਾ, ਈਸ਼ਾਨ ਮਲਿੰਗਾ, ਦੁਸ਼ਮੰਥਾ ਚਮੀਰਾ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਦੁਸ਼ਨ, ਮਥੀਸ਼ਾ ਪਾਥੀਰਾਨਾ, ਦਿਲਸ਼ਾਨ ਮਦੁਸ਼ੰਕਾ, ਮਹੇਸ਼ ਥੀਕਸ਼ਾਨਾ, ਦੁਸ਼ਨ ਹੇਮੰਥਾ, ਵਿਜੇਕਾਂਤ ਵਿਆਸਕਾਂਤ, ਟ੍ਰੈਵਿਨ ਮੈਥਿਊ।

ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ: ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ (ਕਪਤਾਨ), ਬ੍ਰਾਇਨ ਬੇਨੇਟ, ਰਿਆਨ ਬਰਲ, ਗ੍ਰੀਮ ਕ੍ਰੇਮਰ, ਬ੍ਰੈਡਲੀ ਇਵਾਨਸ, ਕਲਾਈਵ ਮਦਾਂਡੇ, ਟਿਨੋਟੇਂਡਾ ਮਾਫੋਸਾ, ਤਦੀਵਾਨਾਸ਼ੇ ਮਾਰੂਮਾਨੀ, ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਮਸਾਕਾਦਜ਼ਾ, ਟੋਨੀ ਮੁਨਯੋਂਗਾ, ਤਾਸ਼ਿੰਗਾ ਮੁਸੇਕੀਵਾ, ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੁਜ਼ਾਰਬਾਨੀ, ਡੀਓਨ ਮਾਇਰਸ, ਰਿਚਰਡ ਨਗਾਰਵਾ, ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਟੇਲਰ।

ਆਇਰਲੈਂਡ: ਪਾਲ ਸਟਰਲਿੰਗ (ਕਪਤਾਨ), ਮਾਰਕ ਅਡਾਇਰ, ਰੌਸ ਅਡਾਇਰ, ਬੇਨ ਕੈਲਿਟਜ਼, ਕਰਟਿਸ ਕੈਂਪਰ, ਗੈਰੇਥ ਡੇਲਾਨੀ, ਜਾਰਜ ਡੌਕਰੇਲ, ਮੈਥਿਊ ਹੰਫਰੀਜ਼, ਜੋਸ਼ ਲਿਟਲ, ​​ਬੈਰੀ ਮੈਕਕਾਰਥੀ, ਹੈਰੀ ਟੇਕਟਰ, ਟਿਮ ਟੇਕਟਰ, ਲੋਰਕਨ ਟਕਰ, ਬੇਨ ਵ੍ਹਾਈਟ, ਕ੍ਰੇਗ ਯੰਗ।

ਓਮਾਨ: ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਕਪਤਾਨ), ਵਿਨਾਇਕ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਦੀਮ, ਸ਼ਕੀਲ ਅਹਿਮਦ, ਹਮਾਦ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਵਸੀਮ ਅਲੀ, ਕਰਨ ਸੋਨਾਵਾਲੇ, ਸ਼ਾਹ ਫੈਜ਼ਲ, ਨਦੀਮ ਖਾਨ, ਸੂਫਯਾਨ ਮਹਿਮੂਦ, ਜੈ ਓਡੇਦਾਰਾ, ਸ਼ਫੀਕ ਜਾਨ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਓਡੇਦਾਰਾ, ਜਿਤੇਨ ਰਾਮਾਨੰਦੀ, ਹਸਨੈਨ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ।

ਗਰੁੱਪ ਸੀ -----

ਇੰਗਲੈਂਡ: ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ (ਕਪਤਾਨ), ਰੇਹਾਨ ਅਹਿਮਦ, ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ, ਟੌਮ ਬੈਂਟਨ, ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ, ਜੋਸ ਬਟਲਰ, ਸੈਮ ਕੁਰਨ, ਲੀਅਮ ਡਾਸਨ, ਬੇਨ ਡਕੇਟ, ਵਿਲ ਜੈਕਸ, ਜੈਮੀ ਓਵਰਟਨ, ਆਦਿਲ ਰਾਸ਼ਿਦ, ਫਿਲ ਸਾਲਟ, ਜੋਸ਼ ਟੋਂਗ, ਲੂਕ ਵੁੱਡ।

ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼: ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ (ਕਪਤਾਨ), ਸ਼ਿਮਰੋਨ ਹੇਟਮਾਇਰ, ਜੌਨਸਨ ਚਾਰਲਸ, ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼, ਮੈਥਿਊ ਫੋਰਡ, ਜੇਸਨ ਹੋਲਡਰ, ਅਕੀਲ ਹੁਸੈਨ, ਸ਼ਮਾਰ ਜੋਸਫ਼, ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਕਿੰਗ, ਗੁਡਾਕੇਸ਼ ਮੋਤੀ, ਰੋਵਮੈਨ ਪਾਵੇਲ, ਸ਼ੇਰਫੇਨ ਰਦਰਫੋਰਡ, ਕੁਇੰਟਨ ਸੈਂਪਸਨ, ਜੈਡੇਨ ਸੀਲਸ, ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ।

ਇਟਲੀ: ਵੇਨ ਮੈਡਸਨ (ਕਪਤਾਨ), ਮਾਰਕਸ ਕੈਂਪੋਪੀਆਨੋ, ਗਿਆਨ ਪਿਓਰੋ ਮੀਡ, ਜ਼ੈਨ ਅਲੀ, ਅਲੀ ਹਸਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਰਜ, ਹੈਰੀ ਮੈਨੇਂਟੀ, ਐਂਥਨੀ ਮੋਸਕਾ, ਜਸਟਿਨ ਮੋਸਕਾ, ਸਈਦ ਨਕਵੀ, ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਮੈਨੇਂਟੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੇਜੇ ਸਮਟਸ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਟੀਵਰਟ, ਥਾਮਸ ਡਰੇਕਾ।

ਨੇਪਾਲ: ਰੋਹਿਤ ਪੌਡੇਲ (ਕਪਤਾਨ), ਦੀਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਐਰੀ, ਸੰਦੀਪ ਲਾਮਿਛਨੇ, ਕੁਸ਼ਲ ਭੁਰਤੇਲ, ਆਸਿਫ ਸ਼ੇਖ, ਸੰਦੀਪ ਜੋਰਾ, ਆਰਿਫ ਸ਼ੇਖ, ਬਸੀਰ ਅਹਿਮਦ, ਸੋਮਪਾਲ ਕਾਮੀ, ਕਰਨ ਕੇਸੀ, ਨੰਦਨ ਯਾਦਵ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਝਾਅ, ਲਲਿਤ ਰਾਜਬੰਸ਼ੀ, ਸ਼ੇਰ ਮੱਲਾ, ਲੋਕੇਸ਼ ਬਾਮ।

ਸਕਾਟਲੈਂਡ: ਰਿਚੀ ਬੇਰਿੰਗਟਨ (ਕਪਤਾਨ), ਟੌਮ ਬਰੂਸ, ਮੈਥਿਊ ਕਰਾਸ, ਬ੍ਰੈਡਲੀ ਕਰੀ, ਓਲੀਵਰ ਡੇਵਿਡਸਨ, ਕ੍ਰਿਸ ਗ੍ਰੀਵਜ਼, ਜ਼ੈਨਉੱਲ੍ਹਾ ਅਹਿਸਾਨ, ਮਾਈਕਲ ਜੋਨਸ, ਮਾਈਕਲ ਲੀਸਕ, ਫਿਨਲੇ ਮੈਕਕ੍ਰੀਥ, ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਮੈਕਮੁਲਨ, ਜਾਰਜ ਮੁਨਸੀ, ਸਫਯਾਨ ਸ਼ਰੀਫ, ਮਾਰਕ ਵਾਟ, ਬ੍ਰੈਡਲੀ ਵ੍ਹੀਲ।

ਗਰੁੱਪ ਡੀ ------

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ: ਏਡੇਨ ਮਾਰਕਰਾਮ (ਕਪਤਾਨ), ਕੋਰਬਿਨ ਬੋਸ਼, ਡੇਵਾਲਡ ਬ੍ਰੂਵਿਸ, ਕੁਇੰਟਨ ਡੀ ਕੌਕ, ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ, ਜਾਰਜ ਲਿੰਡੇ, ਕੇਸ਼ਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਵੇਨਾ ਮਫਾਕਾ, ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ, ਲੁੰਗੀ ਨਗਿਦੀ, ਐਨਰਿਚ ਨੌਰਟਜੇ, ਕਾਗੀਸੋ ਰਬਾਡਾ, ਰਿਆਨ ਰਿਕਲਟਨ, ਜੇਸਨ ਸਮਿਥ, ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ: ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ (ਕਪਤਾਨ), ਫਿਨ ਐਲਨ, ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ, ਮਾਰਕ ਚੈਪਮੈਨ, ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਲੌਕੀ ਫਰਗੂਸਨ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਜੇਮਸ ਨੀਸ਼ਮ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ, ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ, ਈਸ਼ ਸੋਢੀ।

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ: ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ (ਕਪਤਾਨ), ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਹਿਮਦਜ਼ਈ, ਸਦੀਕਉੱਲ੍ਹਾ ਅਟਲ, ਫਜ਼ਲਹਕ ਫਾਰੂਕੀ, ਰਹਿਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਗੁਰਬਾਜ਼, ਨਵੀਨ ਉਲ ਹੱਕ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਹਾਕ, ਸ਼ਾਹਿਦੁੱਲਾ ਕਮਾਲ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਬੀ, ਗੁਲਬਦੀਨ ਨਾਇਬ, ਅਜ਼ਮਤੁੱਲਾ ਉਮਰਜ਼ਈ, ਮੁਜੀਬ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਦਾਰਵਿਸ਼ ਰਸੂਲੀ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਜ਼ਾਦਰਾਨ।

ਕੈਨੇਡਾ: ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਜਵਾ (ਕਪਤਾਨ), ਅਜੈਵੀਰ ਹੁੰਦਲ, ਅੰਸ਼ ਪਟੇਲ, ਦਿਲੋਨ ਹੇਲੀਗਰ, ਹਰਸ਼ ਠਾਕਰ, ਜਸਕਰਨਦੀਪ ਬੁੱਟਰ, ਕਲੀਮ ਸਨਾ, ਕੰਵਰਪਾਲ ਤਥਗੁਰ, ਨਵਨੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਨਿਕੋਲਸ ਕੀਰਤਨ, ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਦ ਬਿਨ ਜ਼ਫਰ, ਸ਼ਿਵਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਮੋਵਾ, ਯੁਵਰਾਜ ਸਮਰਾ।

ਯੂਏਈ: ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

TAGGED:

T20 WORLD CUP SQUAD
T20 WORLD CUP 2026 GROUPS
ਟੀ20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਟੀਮਾਂ
ਟੀ20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026
T20 WORLD CUP 2026 SQUAD

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.