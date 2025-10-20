ETV Bharat / sports

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਚ ਤੀਜੀ ਹਾਰ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਚ ਥਾਂ ਕੀਤੀ ਪੱਕੀ

ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ 20ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਹਾਰ ਹੈ।

WOMENS ODI WORLD CUP 2025
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਚ ਤੀਜੀ ਹਾਰ (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 20, 2025 at 6:41 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦਾ 20ਵਾਂ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਇਹ ਮੈਚ 4 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 288 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 284 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ ਅਤੇ 4 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਈ। ਹੀਥਰ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦ ਮੈਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।

ਮੰਧਾਨਾ ਅਤੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ

ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ 13 ਦੇ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾ 14 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 1 ਚੌਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 6 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੌਰੇਨ ਬੈੱਲ ਦੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਐਮੀ ਜੋਨਸ ਹੱਥੋਂ ਕੈਚ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 42 ਦੇ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਹਰਲੀਨ ਦਿਓਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਹਰਲੀਨ 24 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਚਾਰਲੀ ਡੀਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਈ।

'ਵਧੀਆ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ'

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਮ 150 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ 60 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਚਾਰ ਚੌਕੇ ਲਗਾਏ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 54 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਚੌਕੇ ਲਗਾਏ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਵਿਕਟ ਗੁਆਣੀ ਪਈ। ਹਰਮਨ 70 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਆਊਟ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 10 ਚੌਕੇ ਲਗਾਏ।

'ਚਾਰ ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ'

ਅਗਲੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਆਈ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ 57 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਚੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 50 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ 94 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਅੱਠ ਚੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 88 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਲਈ 14 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹਾ ਰਾਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਚਾਰ ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਿਆ।

'ਹੀਥਰ ਨਾਈਟ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜਾ'
ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹੀਥਰ ਨਾਈਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਹੋਲਕਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਈਟ ਨੇ ਟੀਮ ਲਈ 91 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 1 ਛੱਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 109 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸੈਂਕੜਾ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਨਾਈਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਮੀ ਜੋਨਸ ਨੇ 68 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਚੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 58 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਨੈਟ ਸਾਈਵਰ ਬਰੰਟ ਨੇ ਟੀਮ ਲਈ 38 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਆਫ ਸਪਿਨਰ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 10 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 51 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ ਨੇ 10 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 68 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਰਨ-ਆਊਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਥਰ ਨਾਈਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ
ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ
ਇੰਗਲੈਂਡ
ODI WORLD CUP
WOMENS ODI WORLD CUP 2025

