ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਟਾਰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਟਾਰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
Published : October 15, 2025 at 6:30 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਰਾ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਟੀਮ ਦਾ ਸਟਾਰ ਆਲਰਾਊਂਡ ਜੋ ਆਪਣੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ'
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ 2025-26 ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਮੁੰਬਈ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਬੇ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਦੁਬੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ ਆ ਗਈ। ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਸ਼ਿਵਮ ਦੁਬੇ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ'
ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਦੂਬੇ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ
- ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ - ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20 - 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਕੈਨਬਰਾ)
- ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ - ਦੂਜਾ ਟੀ-20ਆਈ - 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਮੈਲਬੌਰਨ)
- ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ - ਤੀਜਾ ਟੀ-20ਆਈ - 2 ਨਵੰਬਰ (ਹੋਬਾਰਟ)
- ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ - ਚੌਥਾ ਟੀ-20ਆਈ - 6 ਨਵੰਬਰ (ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ)
- ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ - 5ਵਾਂ ਟੀ-20I - 8 ਨਵੰਬਰ (ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ)