ETV Bharat / sports

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਟਾਰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

Shivam Dubey
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਟਾਰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 15, 2025 at 6:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਰਾ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਟੀਮ ਦਾ ਸਟਾਰ ਆਲਰਾਊਂਡ ਜੋ ਆਪਣੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ'

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ 2025-26 ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਮੁੰਬਈ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਬੇ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਦੁਬੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ ਆ ਗਈ। ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਸ਼ਿਵਮ ਦੁਬੇ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Shivam Dubey injured
ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ (ani)

'ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ'

ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਦੂਬੇ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ

  • ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ - ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20 - 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਕੈਨਬਰਾ)
  • ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ - ਦੂਜਾ ਟੀ-20ਆਈ - 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਮੈਲਬੌਰਨ)
  • ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ - ਤੀਜਾ ਟੀ-20ਆਈ - 2 ਨਵੰਬਰ (ਹੋਬਾਰਟ)
  • ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ - ਚੌਥਾ ਟੀ-20ਆਈ - 6 ਨਵੰਬਰ (ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ)
  • ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ - 5ਵਾਂ ਟੀ-20I - 8 ਨਵੰਬਰ (ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ)

TAGGED:

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ
SHIVAM DUBEY INJURED
AUSTRALIA TOUR
ਸਟਾਰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ
SHIVAM DUBEY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 3 ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਹੇ, ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ

ਆਖਿਰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ? ਜਾਣੋ

ਹੁਣ Linkedin ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ Facebook ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ 'ਚ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ! ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਰਿਲੀਜ਼, ਸੇਵਿਓ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.