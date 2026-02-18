ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਖਰੀ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ, ਨੀਂਦਰਲੈਂਡ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਅੱਜ ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : February 18, 2026 at 5:19 PM IST
T20 World Cup Matches: 2026 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ (18 ਫਰਵਰੀ) ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਏਈ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 122 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
'ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸੁਪਰ 8 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ '
ਅੱਜ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਚ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
One final spot up for grabs in the Super 8 stage of the ICC Men’s #T20WorldCup!— Star Sports (@StarSportsIndia) February 18, 2026
Will Pakistan clinch their seat or will USA pull off a stunning coup?
ICC Men’s #T20WorldCup ➡️ #PAKvNAM | WED, FEB 18, 2:30 PM onwards pic.twitter.com/WGQEk4pjSi
'ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ'
ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੁਪਰ 8 ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
'ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼'
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਕਾਟ ਐਡਵਰਡਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
Match day in Ahmedabad! 🏟️— Star Sports (@StarSportsIndia) February 18, 2026
Unbeaten #TeamIndia will aim to carry their winning momentum into the Super 8! 💪
ICC Men’s #T20WorldCup #INDvNED | WED, FEB 18, 6:30 PM onwards pic.twitter.com/tgF6XVdZNY
IND ਬਨਾਮ NED: ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਨ ਇਨ ਬਲੂ ਨੇ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਕੱਪ ਦੇ 2022 ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੱਚ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ 56 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ
ਭਾਰਤ: ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ,ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ।
ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼: ਸਕਾਟ ਐਡਵਰਡਸ (ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਕੋਲਿਨ ਐਕਰਮੈਨ, ਨੂਹ ਕਰੂਸ, ਬਾਸ ਡੀ ਲੀਡੇ, ਆਰੀਅਨ ਦੱਤ, ਫਰੇਡ ਕਲਾਸੇਨ, ਕਾਈਲ ਕਲੇਨ, ਮਾਈਕਲ ਲੇਵਿਟ, ਜ਼ੈਕ ਲਿਓਨ-ਕੈਸ਼ੇਟ, ਮੈਕਸ ਓ'ਡੌਡ, ਲੋਗਨ ਵੈਨ ਬੀਕ, ਟਿਮ ਵਾਨ ਡੇਰ, ਪੌਲ ਮੇਰਵੇਨ ਮੇਰਵੇਨ, ਟਿਮ ਵੈਨ ਡੇਰ, ਪਾਲ ਮੇਰਵੇਨ। ਸਾਕਿਬ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ।