ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵਾਂ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਐਲਾਨ?
India vs South Africa ODI: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਖਿਲਾਫ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : November 23, 2025 at 12:41 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡਣਗੀਆਂ। ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਜਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਐਲੇਕਸ ਕੈਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੈਚ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ, ਅਈਅਰ ਨੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਐਲੇਕਸ ਕੈਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੈਚ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੈਕਵਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੈਚ ਫੜ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਖੱਬੀ ਪਸਲੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਈਅਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ।
ਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਮਿਲੇਗਾ?
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਲਈ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹਨ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਪਤਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਟੀਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ
- ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ - 30 ਨਵੰਬਰ, ਰਾਂਚੀ
- ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ - 3 ਦਸੰਬਰ, ਰਾਏਪੁਰ
- ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ - 6 ਦਸੰਬਰ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ
