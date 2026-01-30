ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਪਦਮਨਾਭਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ, ਲਿਆ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : January 30, 2026 at 2:35 PM IST
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ (ਕੇਰਲ): ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਾਰਟਰਡ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮੈਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਪਦਮਨਾਭਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ
ਆਖਰੀ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਪਦਮਨਾਭਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ। ਰਵਾਇਤੀ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਮੁੰਡੂ ਅਤੇ ਮੇਲਾਮੁੰਡੂ ਪਾ ਕੇ, ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਅਤੇ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਮੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਟੀਮ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਿਤਾਇਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ "ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ" ਲਿਆ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਟਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ।
#WATCH | Kerala: The Indian cricket team, which recently arrived in Thiruvananthapuram, is offering darshan at the Sree Padmanabhaswamy Temple. pic.twitter.com/87NPkHYzxT— ANI (@ANI) January 30, 2026
ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਹੀਰੋ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਰਲ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਮੈਚ ਉਸਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ ਨੇ 15 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 24 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਸੰਜੂ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਚਾਰ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 40 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੇ।
#WATCH | Thiruvananthapuram, Kerala: Members of the Indian cricket team visit the Sree Padmanabhaswamy Temple in Thiruvananthapuram. pic.twitter.com/nHrscvbGJi— ANI (@ANI) January 30, 2026
ਭਾਰਤ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 3-1 ਨਾਲ ਅੱਗੇ
ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਿੱਗਜ ਸੁਨੀਲ ਗਾਵਸਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੈਮਸਨ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਆਊਟ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਫੁੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਆਫ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਟੰਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ। ਸੰਜੂ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਚੌਥੇ ਟੀ-20ਆਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 3-1 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜੇਤੂ ਬਣਦਾ ਹੈ।