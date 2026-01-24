ਈਸ਼ਾਨ ਦੇ ਤੂਫਾਨ 'ਚ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਕੀਵੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼,ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਇਤਿਹਾਸ

ਈਸ਼ਾਨ ਦੇ ਤੂਫਾਨ 'ਚ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਕੀਵੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼,ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਇਤਿਹਾਸ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 209 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 28 ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ।
Published : January 24, 2026 at 6:48 AM IST
ਰਾਏਪੁਰ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ): ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 32 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 76 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀਆਂ 37 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 82 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਜੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 15.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 209 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 200 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਟੀਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 16 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਫਲ ਰਨ ਚੇਜ਼ ਹੈ।
'ਖਰਾਬ ਅਗਾਜ਼ ਖਤਰਨਾਕ ਅੰਜਾਮ'
209 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਅਚੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਓਪਨਰ ਸਿਰਫ਼ 6 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀਆਂ ਖੇਡ ਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਈਸ਼ਾਨ ਨੇ 32 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 76 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 4 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੂਰਿਆ ਨੇ 37 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 9 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 4 ਛੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ 82 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਵੀ 18 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 36 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਹੇ।
'ਕੀਵੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾ ਦਾ ਕੁਟਾਪਾ'
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੈਕ ਫੌਲਕਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 67 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 41 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਫੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 38 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਮੈਚ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਖਿਡਾਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 208 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 2-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 209 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਲਿਆ।
'ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਧੀਆ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ'
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਪਾਵਰ ਪਲੇਅ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ 2 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 64 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕੌਨਵੇ ਨੇ 13 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 24 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਫਰਟ ਨੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 19 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 200 ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਰਚਿਨ ਨੇ 26 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 44 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਂਟਨਰ ਨੇ 27 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 47 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ 13 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਸੀਰੀਜ਼ ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ 11 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਹਾਰਦਿਕ, ਰਾਣਾ, ਵਰੁਣ ਅਤੇ ਦੂਬੇ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਪਲੇਇੰਗ 11 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਨ ਬਦਲਾਅ
ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ: ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ।
'ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਪਲੇਇੰਗ 11 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਨ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ'
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ ਨੇ ਟਿਮ ਰੌਬਿਨਸਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ੈਕਰੀ ਫੌਲਕਸ ਨੇ ਕਲਾਰਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ: ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ, ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਮਾਰਕ ਚੈਪਮੈਨ, ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ (ਕਪਤਾਨ), ਜ਼ੈਕਰੀਨ ਫੌਲਕਸ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਈਸ਼ ਸੋਢੀ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ।