ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਅੱਜ,ਪਲੇਇੰਗ-11 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਭਾਰਤ ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਅੱਜ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡੇਗਾ।
Published : February 12, 2026 at 9:22 AM IST
T20 World Cup 2026: ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ, 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪੱਲੇਕੇਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਭਿੜਨਗੇ। ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ'
ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਵਿਘਨ ਪਈਆਂ ਕਿ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਪੇਟ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਪਰ ਇਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਲੈਅ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
'ਸੁੰਦਰ ਸੈਮਸਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ'
15 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਬਿਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਉਸਦੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੈਂਕਿੰਗ, ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਵਾਲੇ ਕਈ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹਨ। ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੇਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਡੈਥ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਾਮੀਬੀਆ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਪਤਾਨ ਗੇਰਹਾਰਡ ਇਰਾਸਮਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ। ਜਾਨ ਫ੍ਰਾਈਲਿੰਕ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਜੇ ਸਮਿਟ ਅਤੇ ਰੂਬੇਨ ਟਰੰਪਲਮੈਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਸੀਮ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪਿੱਚ, ਤ੍ਰੇਲ ਅਤੇ ਟਾਸ
ਪਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰੇਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਵਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਸਪਿਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਕੜ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰੇਲ ਅਕਸਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਕਪਤਾਨ ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ: ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ।
ਨਾਮੀਬੀਆ ਟੀਮ: ਗੇਰਹਾਰਡ ਇਰਾਸਮਸ (ਕਪਤਾਨ), ਜ਼ੈਨ ਗ੍ਰੀਨ, ਜੈਨ ਨਿਕੋਲ ਲੋਫਟੀ-ਈਟਨ, ਜੈਨ ਫ੍ਰਾਈਲਿੰਕ, ਜੇਜੇ ਸਮਿਟ, ਬਰਨਾਰਡ ਸ਼ੋਲਟਜ਼, ਰੂਬੇਨ ਟਰੰਪਲਮੈਨ, ਬੇਨ ਸ਼ਿਕਾਂਗੋ, ਜੈਕ ਬ੍ਰੈਸਲ, ਮੈਕਸ ਹੇਂਗੋ, ਵਿਲੇਮ ਮਾਈਬਰਗ, ਮਲਾਨ ਕ੍ਰੂਗਰ, ਲੌਰੇਨ ਸਟੀਨਕੈਂਪ, ਡੈਲੀਚਟਰ, ਬਾਲਟ।