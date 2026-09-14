ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2026: ਟਰਾਫੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ, ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਤੋਂ ਟਰਾਫੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
Published : September 14, 2026 at 7:40 PM IST
ਦੁਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 72 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਟਰਾਫੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਤੋਂ ਟਰਾਫੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਦੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 72 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੱਠਵਾਂ ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ (ਅਤੇ ਟੀ-20 ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ) ਜਿੱਤਿਆ। ਇਨਾਮ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ, ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਉਪ ਜੇਤੂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਉਪ ਜੇਤੂ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਨਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਪਤਾਨ, ਚਮਾਰੀ ਅਥਾਪਥੂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਟੂਡੀਓ ਪੋਸਟ-ਮੈਚ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਅਥਾਪਥੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਫੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਫੁਟੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਫੇਟੀ ਜਾਂ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਅਮੋਲ ਮੁਜ਼ੁਮਦਾਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਚ ਅਮੋਲ ਮੁਜ਼ੁਮਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸੀਰੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸਕੱਤਰ ਦੇਬਜੀਤ ਸੈਕੀਆ ਅਤੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੰਦਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ 'ਫੀਲਡਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ' ਮੈਡਲ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੈਚ ਲਏ। ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, 2025 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਵੀ ਤੋਂ ਟਰਾਫੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮੀਰਾਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਟਰਾਫੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਕਵੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।