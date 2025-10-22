ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿੱਤ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
Published : October 22, 2025 at 9:56 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦੀ ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲੋੜ
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਸਥਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵੀ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਏ।
'ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ'
ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੱਠ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
'ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਸਥਿਤੀ'
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਡੀ.ਵਾਈ. ਪਾਟਿਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮੈਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ । ਜਿੱਥੇ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਰਕ ਨਾਲ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
'ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਹੱਲ'
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਗਾ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਹੈ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗੀ
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਹ ਲਈ। ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਹਾਰ ਨੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਮੌਕੇ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
'ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ'
ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੀਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਟੀਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਫਾਰਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੈਅ ਲੱਭੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ 125 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ।
ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਆਲਰਾਉਂਡ ਪਾਰੀ ਟੀਮ ਲਈ ਟਰੰਪ ਕਾਰਡ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਮੱਧ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਦੀਪਤੀ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫਾਰਮ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਪਤੀ ਹੈ।