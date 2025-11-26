ETV Bharat / sports

25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਫਾਇਆ

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 408 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਲੜੀ 2-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਈ।

India vs South Africa
25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਚਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 26, 2025 at 2:48 PM IST

South Africa whitewashed India: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ 408 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਟੈਸਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਬਣ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ 2018 ਵਿੱਚ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 492 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ 549 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ 140 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 489 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ 201 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ:
ਇਹ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤ ਹੈ ਪਰ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਾਈਟਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਟੀਆਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਾਈਟਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2000 ਵਿੱਚ ਹੈਂਸੀ ਕਰੋਨੀਏ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2-0 ਨਾਲ ਵਾਈਟਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ

  • 0-2 ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, 2000
  • 0-3 ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, 2024
  • 0-2 ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, 2025

ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘਰੇਲੂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਗੁਆਈਆਂ
2024 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ 0-3 ਨਾਲ ਵਾਈਟਵਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 2025 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਈਟਵਾਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘਰੇਲੂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 2000 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਘਰੇਲੂ ਲੜੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 2004 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਹੇਠ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘਰੇਲੂ ਸੀਰੀਜ਼ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ

  • 408 ਦੌੜਾਂ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਗੁਹਾਟੀ, 2025
  • 342 ਦੌੜਾਂ ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਾਗਪੁਰ, 2004
  • 341 ਦੌੜਾਂ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਰਾਚੀ, 2006

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ 0-2 ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਹੁਣ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡੇਗੀ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ
ਗੁਹਾਟੀ ਟੈਸਟ
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ
SOUTH AFRICA WHITEWASHED INDIA
INDIA VS SOUTH AFRICA

