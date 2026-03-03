ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੀਫ਼, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਲਈ ਆਖੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੀਫ਼, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਲਈ ਆਖੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਵਮ ਨੇ ਦੋ ਚੌਕੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਜੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦੇ।
Published : March 3, 2026 at 11:57 AM IST
Gautam Gambhir on Sanju Samson: ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ 'ਤੇ ਕੋਚ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ 'ਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਦੀ ਅਜੇਤੂ 97 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੇ 50 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 196 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ।' ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਵੀਰਵਾਰ, 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਖੇਡੇਗਾ।
ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਸੰਜੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਤ
ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਹੈਡ ਕੋਚ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਸੰਜੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਈ। ਸੈਮਸਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਜੂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ।'
ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਮਸਨ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਪਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਟਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਖੇਡਿਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਲੱਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸ਼ਾਟ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਸ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ।'
ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ
ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਜੂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸਦੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।" ਉਸਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, "ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।"
ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ
ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਦੀ ਚਾਰ ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਅੱਠ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕੀਤਾ, ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਪਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਟੀਮ ਖੇਡ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਟੀਮ ਖੇਡ ਰਹੇਗੀ।"
ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਚੌਕੀਆਂ ਸੰਜੂ ਦੀਆਂ 97 ਦੌੜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਵਮ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਚੌਕੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਜੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਯੋਗਦਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਮ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ।"