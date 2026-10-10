'ਗੇਂਦ ਅਤੇ ਬੱਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ', ਰਾਂਚੀ ਦੀ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਕੋਚ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ
ਦੂਜੇ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਰਾਂਚੀ ਦੀ ਪਿੱਚ 'ਤੇ 38.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 501 ਦੌੜਾਂ ਬਣੀਆਂ।
Published : October 10, 2026 at 3:09 PM IST
Gautam Gambhir on Ranchi Pitch: ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 249 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਨੇ 18.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 251 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ 2009 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਵਿੱਚ 517 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ।
ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਰਾਂਚੀ ਦੀ ਪਿੱਚ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਲੇ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
🚨GAMBHIR WANTS BALANCED WICKETS. 🚨 Gautam Gambhir said, “who doesn't want a good competition between bat and ball? Of course. What you want, we also want. If you want an even contest, then we also want an even contest, because bowlers are our bowlers too, right? They aren't foreign bowlers, their careers are also at stake. They also worked hard to sit in this dressing room, it’s not like they didn't work hard. They have also worked hard. So if there is an even competition, it will be good, and better cricket will be seen”.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 10, 2026
ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਪਿੱਚ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਚ ਅਤੇ ਹਲਾਤ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਲੇ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਮੈਚ ਦੇਖਾਂਗੇ।"
ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ
ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਪਿੱਚਾਂ 'ਤੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟੀਮ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ - ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤ੍ਰੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਤਲ ਪਿੱਚਾਂ 'ਤੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰਪਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।
Brilliant knocks from Shai Hope and Sherfane Rutherford guide West Indies home in the 2nd T20I in Ranchi. We move to Indore for the 3rd T20I. Scorecard ▶️ https://t.co/mZlyaWZsoe #TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ https://t.co/Inp7I7R259— BCCI (@BCCI) October 9, 2026
ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੈਚ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ ਅਤੇ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ 120 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ 37 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 84 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਪ ਨੇ 45 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇਤੂ 102 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 250 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ। ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਕੱਲ੍ਹ, 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ।