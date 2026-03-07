IND vs NZ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 3-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਹਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ
IND vs NZ in T20 World Cup: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ।
Published : March 7, 2026 at 7:38 PM IST
IND vs NZ Head to Head in T20: ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਿਤਾਬੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਐਤਵਾਰ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 8 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 8 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਲੈਕ ਕੈਪਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2007
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ 10 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 190 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਮੈਕੁਲਮ ਦੀਆਂ 31 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 45 ਦੌੜਾਂ, ਮੈਕਮਿਲਨ ਦੀਆਂ 23 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 44 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਜੈਕਬ ਓਵਰ ਦੀਆਂ 15 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 35 ਦੌੜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ।
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 76 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਗੰਭੀਰ ਨੇ 33 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 51 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਸਹਿਵਾਗ ਨੇ 17 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ 40 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਪਿਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਅਤੇ ਟੀਮ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 180 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਡੈਨੀਅਲ ਵਿਟੋਰੀ ਨੇ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਮੈਚ ਜੇਤੂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2016
2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 2016 T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 47 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ 126 ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸਕੋਰ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 79 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਪਿਨਰਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਨਾਥਨ ਮੈਕੁਲਮ ਨੇ 2, ਸੋਢੀ ਨੇ 3 ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ ਨੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2021
ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 2021 T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਸੁਪਰ 12 ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕੀਵੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਅਤੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 110/7 ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪਿੱਛਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਟਿਨ ਗੁਪਟਿਲ ਅਤੇ ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਸ਼ੇਲ 35 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 49 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਵਿਲੀਅਮਸਨ 31 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 33 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਹੇ।
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026
ਭਾਰਤ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2026 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਭਿੜੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੀਵੀਆਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖੇਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ 30 ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੈਨ ਇਨ ਬਲੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਲੈਕ ਕੈਪਸ ਨੇ 11 ਜਿੱਤੇ ਹਨ।