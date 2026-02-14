ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚੀ ਕੋਲੰਬੋ, ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਆਗਤ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਡਾਂਸ

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚੀ ਕੋਲੰਬੋ, ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਆਗਤ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਡਾਂਸ
ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Published : February 14, 2026 at 12:44 PM IST
Team India in Colombo: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਟੀ20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2026 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਤਵਾਰ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ 'ਏ' ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਵਾਇਤੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਡਾਂਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਮਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡਾਂਸ
ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰੀੜ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਦਬਾਜ਼ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ ਵਾਂਗ ਡਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਆਪਣੇ ਹਾਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀਬੀਆ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਕੋਲੰਬੋ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ।
VIDEO | Sri Lanka: Pacer Arshdeep Singh joins Sri Lankan dancers stationed to welcome the team in a traditional fashion. Team India arrived in Colombo ahead of the India–Pakistan T20 World Cup clash. Head coach Gautam Gambhir led the contingent out of the airport, while batter… pic.twitter.com/w8HxsReuF2— Press Trust of India (@PTI_News) February 13, 2026
'ਰਿਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੈਅ ਵਿੱਚ'
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪੈਰ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਸ਼ਾਇਦ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਟਾਪ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਨ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ।
ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰੇਗੀ।