ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਖਿਡਾਰੀ ਪਰਖਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ,ਚੌਥਾ ਟੀ 20 ਮੈਚ ਅੱਜ

ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਖਿਡਾਰੀ ਪਰਖਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ,ਚੌਥਾ ਟੀ 20 ਮੈਚ ਅੱਜ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਚੌਥਾ T20 ਮੈਚ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : January 28, 2026 at 3:15 PM IST
ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅੱਜ (28 ਜਨਵਰੀ) ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
'ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੈਅ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ'
3-0 ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਬੜ੍ਹਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 209 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 154 ਦੌੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
'ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ'
ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਬੁਆਏ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ 14 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਜੈਕਬ ਓਰਾਮ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, "ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ, ਦੂਜਾ, ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹਿੱਸਾ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ।"
ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 16 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਚੌਥੇ ਮੈਚ ਲਈ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।
'ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਮੌਕਾ'
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀ-20 ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਈਅਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਪਿਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਤਿੰਨ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਕਲਾਰਕ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਟਿਮ ਰੌਬਿਨਸਨ ਨੂੰ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਜਿੰਮੀ ਨੀਸ਼ਮ, ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਲੌਕੀ ਫਰਗੂਸਨ ਅਤੇ ਫਿਨ ਐਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
IND ਬਨਾਮ NZ ਚੌਥਾ T20: ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਦੀ ਪਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡੇਗੀ?
ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਦੀ ਪਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ T20I ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 209 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
IND ਬਨਾਮ NZ ਚੌਥਾ T20: ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ
ਭਾਰਤ: ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਸੀ), ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ/ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ/ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ: ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਮਾਰਕ ਚੈਪਮੈਨ, ਜਿੰਮੀ ਨੀਸ਼ਮ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ (ਕਪਤਾਨ), ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਈਸ਼ ਸੋਢੀ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ।