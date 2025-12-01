ਕੋਚ ਗੰਭੀਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਫੇਲ੍ਹ,ਜਾਣੋ ਪੂਰੇ ਅੰਕੜੇ
ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਾਈਟਵਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
Published : December 1, 2025 at 9:32 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ'
ਭਾਰਤ ਨੇ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ 3-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ 2-0 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗੁਆਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 'ਗੰਭੀਰ' ਹਾਲਤ:
ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਗੰਭੀਰ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।
'ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ'
ਟੈਸਟਾਂ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਹਾਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 9 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਹਾਰੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਟੈਸਟ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 19 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਹਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ 7 ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿਰਫ 36.84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁੱਲ 6 ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਹਾਰੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਹਾਰੀਆਂ।
ਕਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਟੈਸਟ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ
- ਭਾਰਤ 36 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਿਆ।
- ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 46 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
- ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 3-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
- ਦਸੰਬਰ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਹਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਦੀ ਹਾਰ ਸੀ।
- ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਵੀ ਜਿੱਤੀ।
ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ ਟੀ-20
ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਚਿੱਟੀ ਗੇਂਦ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਗੇਂਦ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ 2 ਹਾਰੇ ਹਨ । ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 50 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 85.71 ਹੈ।
ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁੱਲ 27 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਾਰੇ ਹਨ, ਦੋ ਮੈਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 88 ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 41 ਵ੍ਹਾਈਟ-ਬਾਲ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਹਾਰੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 36 ਹੈ, ਵ੍ਹਾਈਟ-ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 88 ਹੈ।
ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਟੀਮ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੱਟੀ ਗੇਂਦ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮੈਚ ਹਾਰੇ ਹਨ। ਦੋ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ, ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਅਤੇ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਹਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ।