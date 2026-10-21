'ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਭੁਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ', ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਅਈਅਰ-ਸੈਂਟਨਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ 2022 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ।
Published : October 21, 2026 at 3:53 PM IST
Bhuvneshwar Kumar return: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 36 ਸਾਲਾ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਰਸੀਬੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਖਿਤਾਬੀ ਜਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਲਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਉਸੇ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2022 ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਘਰੇਲੂ ਲੜੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਲਈ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ, ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਭੁਵੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ
ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੇ ਭੁਵੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਵੀ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਈਅਰ ਨੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਭੁਵੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਭਾਰਤੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਜਰਬਾ ਵਧਾਏਗੀ। ਆਈਪੀਐਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"
ਭੁਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਪਿੱਚਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ। ਸੈਂਟਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁਵੀ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਪਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਮਦਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮਤਲ ਪਿੱਚਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਸਵਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਵੈਭਵ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੈਭਵ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 21 ਟੈਸਟ ਅਤੇ 121 ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ 87 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 90 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 63 ਅਤੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 141 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੀ-20ਆਈ ਟੀਮ
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ: ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ, ਨਮਨ ਧੀਰ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ, ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ: ਫਿਨ ਐਲਨ, ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ (ਕਪਤਾਨ), ਨਾਥਨ ਸਮਿਥ, ਕਾਈਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਲੌਕੀ ਫਰਗੂਸਨ, ਜੋਸ਼ ਕਲਾਰਕਸਨ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਬੇਵੋਨ ਜੈਕਬਸ, ਐਡਮ ਮਿਲਨੇ, ਬਲੇਅਰ ਟਿਕਨਰ।
IND ਬਨਾਮ NZ T20 ਸ਼ਡਿਊਲ
ਪਹਿਲਾ T20: 22 ਅਕਤੂਬਰ (ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ)
ਦੂਜਾ T20: 24 ਅਕਤੂਬਰ (ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ)
ਤੀਜਾ T20: 27 ਅਕਤੂਬਰ (ਵੈਲਿੰਗਟਨ)
ਚੌਥਾ T20: 30 ਅਕਤੂਬਰ (ਆਕਲੈਂਡ)
ਪੰਜਵਾਂ T20: 1 ਨਵੰਬਰ (ਹੈਮਿਲਟਨ)