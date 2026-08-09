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ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ 'ਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਇਲੈਵਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ, ਕੀਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਇਲੈਵਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ ਨੇ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ।

TEAM INDIA DEFEATED SRI LANKA XI
ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ 'ਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਇਲੈਵਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 9, 2026 at 7:05 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਇਲੈਵਨ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ

ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿਕਲ ਨੇ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ

ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਚਮਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ 164 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਚੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 142 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਸਦੀ ਪਾਰੀ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 300 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਅਤੇ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰਫ਼ਨਮੌਲਾ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਅਤੇ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਜਡੇਜਾ ਨੇ 117 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 63 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯਸ਼ਸਵੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 46 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 61 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 15 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰੀ ਖੇਡਿਆ।

ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਲਈਆਂ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ

ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਫ਼ਨਮੌਲਾ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ

ਭਾਰਤ ਹੁਣ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡੇਗਾ।

ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ: 15 - 19 ਅਗਸਤ ਗਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ

ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ: 23 - 27 ਅਗਸਤ ਸਿੰਹਲੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ

TAGGED:

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SRI LANKA XI
PRACTICE MATCH
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸੀਰੀਜ਼
TEAM INDIA DEFEATED SRI LANKA XI

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