ETV Bharat / sports

ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੀਜੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 2-1 ਨਾਲ ਅੱਗੇ

IND vs SA 3rd T20: ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਤੀਜੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।

IND vs SA 3rd T20
ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੀਜੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 14, 2025 at 10:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 2-1 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਲਈ। ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 117 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ 15.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 120 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ।

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ

ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 60 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਚੌਕਿਆਂ ਅਤੇ 3 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 35 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਤੂਫਾਨੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਪਰਤ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ 28 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਚੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 28 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆ ਨੇ ਟੀਮ ਲਈ 12 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ (26*) ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ (10*) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਕੋਰਬਿਨ ਬੋਸ਼, ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ ਅਤੇ ਲੁੰਗੀ ਨਗੀਡੀ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਇੰਟਨ ਡੀ ਕੌਕ ਅਤੇ ਰੀਜ਼ਾ ਹੈਂਡਰਿਕਸ ਆਏ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੈਂਡਰਿਕਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ LBW ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਵਿੱਚ 48 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ 47 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ।

ਅਗਲੇ ਹੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਨੇ ਡੀ ਕੌਕ ਨੂੰ 1 ਦੌੜ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਵਿਕਟ 7 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਡੇਵਾਲਡ ਬ੍ਰੇਵਿਸ (2) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਕਟ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਪਤਾਨ ਐਡਮ ਮਾਰਕਰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਐਂਡ ਨੂੰ ਫੜਿਆ।

ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ (9) ਨੂੰ ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕੈਚ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਵਿਕਟ ਨਾਲ, ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੀ 100ਵੀਂ ਟੀ-20I ਵਿਕਟ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਲਈ 100 ਟੀ-20ਆਈ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ।

ਏਡੇਨ ਮਾਰਕਰਮ ਨੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਰਬਿਨ ਬੋਸ਼ ਨੇ 4, ਡੋਨੋਵਨ ਫਰੇਰਾ ਨੇ 20 ਅਤੇ ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ ਨੇ 2 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਪਤਾਨ ਏਡੇਨ ਮਾਰਕਰਮ ਨੇ ਟੀਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਇਕੱਠੇ ਫੜਿਆ ਅਤੇ 41 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 1 ਛੱਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 50 ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ 64 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 61 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

ਇਸ ਪਾਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ 117 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ 2-2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਨੇ 1-1 ਵਿਕਟ ਲਈ।

TAGGED:

DHARAMSALA CRICKET STADIUM
INDIA DEFEATED SOUTH AFRICA
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ
ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ
INDIA VS SOUTH AFRICA 3RD T20

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.