10ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ,ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ

10ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ,ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ
ਅੰਡਰ 19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
Published : February 5, 2026 at 9:20 AM IST
IND U19 vs AFG U19 Semi-Final: ਐਰੋਨ ਜਾਰਜ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਆਯੁਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ ਅਤੇ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 42 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 311 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਯੁਵਾ ਟੀਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਵਾਰ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
'ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਫਾਈਨਲ'
ਐਰੋਨ ਜਾਰਜ ਨੇ 104 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 115 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 2 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮਹਾਤਰੇ ਨੇ ਵੀ 59 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 62 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਵੈਭਵ ਨੇ 33 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 4 ਛੱਕੇ ਸਮੇਤ ਤੇਜ਼ 68 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 27 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਮਹਿਬੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 310 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ।
'ਅਫਗਾਨੀ ਟੀਮ ਦੀ ਵਧੀਆ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ'
ਹਰਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਅਫਗਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ। ਫੈਸਲ ਸ਼ਿਨੋਜ਼ਾਦਾ ਨੇ 93 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 110 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਉਜ਼ੈਰਉੱਲਾ ਨਿਆਜ਼ਈ ਨੇ 86 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 101 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 148 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਅਫਗਾਨ ਟੀਮ 310 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਸਮਾਨ ਸਾਦਾਤ (39), ਖਾਲਿਦ ਅਹਿਮਦਜ਼ਈ (31), ਅਜ਼ੀਜ਼ਉੱਲਾ ਮੀਆਖਿਲ (12) ਅਤੇ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ (7) ਅਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਦੀਪੇਸ਼ ਦੇਵੇਂਦਰਨ ਅਤੇ ਕਨਿਸ਼ਕ ਚੌਹਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ
ਆਯੁਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਲੂ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ 18 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸੁਪਰ ਸਿਕਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ਾਨਦਾਰ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ 28 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਹਿਬੂਬ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੁਪਰ ਸਿਕਸ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ 191 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਲਈ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
IND U19 ਬਨਾਮ AFG U19 ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ 11 ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ: ਆਰੋਨ ਜਾਰਜ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਆਯੂਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ (ਕਪਤਾਨ), ਵੇਦਾਂਤ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਵਿਹਾਨ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਅਭਿਗਿਆਨ ਕੁੰਡੂ (ਵਿਕੇਟਰ), ਆਰ ਐਸ ਅੰਬਰੀਸ਼, ਕਨਿਸ਼ਕ ਚੌਹਾਨ, ਖਿਲਾਨ ਪਟੇਲ, ਹੇਨਿਲ ਪਟੇਲ, ਦੀਪੇਸ਼ ਦੇਵੇਂਦਰਨ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ: ਉਸਮਾਨ ਸਾਦਤ, ਖਾਲਿਦ ਅਹਿਮਦਜ਼ਈ, ਫੈਜ਼ਲ ਸ਼ਿਨੋਜ਼ਾਦਾ, ਉਜ਼ੈਰਉੱਲ੍ਹਾ ਨਿਆਜ਼ਈ, ਮਹਿਬੂਬ ਖਾਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ/ਕਪਤਾਨ), ਅਜ਼ੀਜ਼ੁੱਲਾ ਮਿਆਖਿਲ, ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਖਾਤਿਰ ਸਟੈਨਿਕਜ਼ਈ, ਰੁਹੁੱਲਾ ਅਰਬ, ਨੂਰਿਸਤਾਨੀ ਉਮਰਜ਼ਈ, ਵਾਹਿਦੁੱਲਾ ਜ਼ਦਰਾਨ।