ETV Bharat / sports

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੀਂਦਰਲੈਂਡ 'ਤੇ 17 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ,ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਤ

ਡੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 17 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਿਆ।

TEAM INDIA BEAT NETHERLANDS
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੀਂਦਰਲੈਂਡ 'ਤੇ 17 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 19, 2026 at 6:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs NED: ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸੁਪਰ ਸਟੇਜ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੂੰ 17 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 193 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ​​ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 176 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ।

'ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਦਾ ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ'

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਦੂਬੇ ਨੇ 31 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 66 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੇਂਦ ਨਾਲ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਸਨਾਮਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੇ 3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 14 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਸੁਪਰ 8 ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

'ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੇਤੂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ'

193 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੂੰ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ​​ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 176 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਚ 17 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਿਆ। ਕਈ ਡੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 30 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿਲੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਟੀਚੇ ਤੋਂ 17 ਦੌੜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਸ਼ਿਵਮ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਰਦਿਕ ਅਤੇ ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ 11

ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ: ਮਾਈਕਲ ਲੇਵਿਟ, ਮੈਕਸ ਓ'ਡੌਡ, ਬਾਸ ਡੀ ਲੀਡੇ, ਕੋਲਿਨ ਐਕਰਮੈਨ, ਸਕਾਟ ਐਡਵਰਡਸ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ/ਕਪਤਾਨ), ਜ਼ੈਕ ਲਿਓਨ-ਕੈਚੇਟ, ਨੂਹ ਕਰੂਸ, ਰੋਇਲੋਫ ਵੈਨ ਡੇਰ ਮਰਵੇ, ਲੋਗਨ ਵੈਨ ਬੀਕ, ਆਰੀਅਨ ਦੱਤ ਅਤੇ ਕਾਇਲ ਕਲੇਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ: ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ।


TAGGED:

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ
T20 WORLD CUP 2026
ਇੰਡੀਆ ਬਨਾਮ ਆਇਰਲੈਂਡ
ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ
TEAM INDIA BEAT NETHERLANDS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.