ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚੀ, 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 12 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ।
Published : October 20, 2026 at 1:57 PM IST
India Tour of New Zealand: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੌਰਾ ਪਹਿਲੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਚ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਨਮਨ ਧੀਰ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਮੋਰਨੇ ਮੋਰਕਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੌਰੇ 'ਤੇ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਟੀ-20, ਪੰਜ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਘਰੇਲੂ ਦੌਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
India have arrived in Ōtautahi 🇮🇳 #NZVIND https://t.co/bvNH65b7w7— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 20, 2026
ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ
ਇਹ ਦੌਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ (ਟੀ-20), ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ (ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ) ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੀ-20 ਲੜੀ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਲਈ ਕਈ ਟੀਚੇ ਹਨ। 2027 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਕਪਤਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀ ਗਈ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਪਹਿਲੇ 3 ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਅਈਅਰ ਟੀ-20 ਆਈ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ 2 ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਪਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
#TeamIndia en route New Zealand 🇳🇿 ✈️ #NZvIND https://t.co/vnN1yWPLxk— BCCI (@BCCI) October 19, 2026
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀ-20 ਟੀਮ
ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਨਮਨ ਧੀਰ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ, ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਟੀ-20 ਸ਼ਡਿਊਲ
- ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20: 22 ਅਕਤੂਬਰ (ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ)
- ਦੂਜਾ ਟੀ-20: 24 ਅਕਤੂਬਰ (ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ)
- ਤੀਜਾ ਟੀ-20: 27 ਅਕਤੂਬਰ (ਵੈਲਿੰਗਟਨ)
- ਚੌਥਾ ਟੀ-20: 30 ਅਕਤੂਬਰ (ਆਕਲੈਂਡ)
- ਪੰਜਵਾਂ ਟੀ-20: 1 ਨਵੰਬਰ (ਹੈਮਿਲਟਨ)
3/5 ⏳ The sold-out sign is officially up for the BLACKCAPS v India T20Is in Christchurch and Hamilton, with Eden Park tracking towards a record attendance! 🙌 https://t.co/DFO8HqtuzK— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 19, 2026
ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੋਨੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸੋਨੀ ਲਿਵ 'ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।