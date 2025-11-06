ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ
Tata Gifted To Women Cricket Team: ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਟਾ ਸੀਅਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਚੈਂਪੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : November 6, 2025 at 5:20 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਡੀਵਾਈ ਪਾਟਿਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਟਾ ਸੀਅਰਾ ਐਸਯੂਵੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਐਸਯੂਵੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Legend Meets Legends.— Tata Motors Cars (@TataMotors_Cars) November 5, 2025
Celebrating the Indian Women’s Cricket Team and their legendary ICC Women’s World Cup performance, Tata Motors Passenger Vehicles proudly presents each member of the team with the Tata Sierra — a bold, versatile, and timeless legend.@TataCompanies pic.twitter.com/RxT4viRa9p
ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਪੈਸੇਂਜਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਾਟਾ ਸੀਅਰਾ ਐਸਯੂਵੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੇ ਟਾਪ-ਆਫ-ਦੀ-ਲਾਈਨ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਪੈਸੇਂਜਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸੀਅਰਾ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।"
ਨਵੀਂ ਟਾਟਾ ਸੀਅਰਾ ਐਸਯੂਵੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਲੱਖਣ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸੀਅਰਾ ਐਸਯੂਵੀ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ₹11 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹25 ਲੱਖ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ICE (ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ) ਇੰਜਣ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ (EV) ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟੀਜ਼ਰ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੀਅਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ LED ਹੈੱਡਲੈਂਪ, LED DRL, LED ਟੇਲ ਲੈਂਪ, ਫਲੱਸ਼-ਫਿਟਿੰਗ ਡੋਰ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਅਲੌਏ ਵ੍ਹੀਲਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਸੀਅਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
SUV ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸਦਾ ਟ੍ਰਿਪਲ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਸੈੱਟਅੱਪ (ਡਿਜੀਟਲ ਡਰਾਈਵਰ ਡਿਸਪਲੇਅ, ਟੱਚਸਕ੍ਰੀਨ ਸੈਂਟਰਲ ਇਨਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ-ਸਾਈਡ ਡਿਸਪਲੇਅ) ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਟਾਟਾ ਲੋਗੋ, ਟੱਚ-ਅਧਾਰਿਤ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਅਤੇ ਅੰਬੀਨਟ ਲਾਈਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਏਅਰਬੈਗ, ABS, EBD, ADAS (ਐਡਵਾਂਸਡ ਡਰਾਈਵਰ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਿਸਟਮ), TPMS, ਅਤੇ ਇੱਕ 360-ਡਿਗਰੀ ਕੈਮਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਨਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ-ਸੀਟਰ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਟਾਟਾ ਸੀਅਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ SUV ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਵਿਕਟੋਰਿਸ, ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵਿਟਾਰਾ, ਹੁੰਡਈ ਕ੍ਰੇਟਾ, ਟੋਇਟਾ ਅਰਬਨ ਕਰੂਜ਼ਰ ਹਾਈਰਾਈਡਰ, ਹੌਂਡਾ ਐਲੀਵੇਟ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਕਾਰਪੀਓ ਕਲਾਸਿਕ ਅਤੇ ਸਕੋਡਾ ਕੁਸ਼ਾਕ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗੀ।