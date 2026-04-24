ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਟਾਟਾ IPL ਫੈਨ ਪਾਰਕ 2026 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਐਂਟਰੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ IPL Fan Park ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ।

IPL Fan Park 2026
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਟਾਟਾ IPL ਫੈਨ ਪਾਰਕ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 24, 2026 at 8:43 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ IPL ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਾਟਾ ਆਈਪੀਐਲ ਫੈਨ ਪਾਰਕ 2026 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੁਮਿਤ ਮੁੱਲਾਪੁਰਕਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਫੈਨ ਪਾਰਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ Fan Park ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ।

'ਫੈਨ ਪਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ'

'ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣਗੇ'

ਸੁਮੀਤ ਮੱਲਾਪੁਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਸ ਵਾਰ Fan Park ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕੇ। Fan Park ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। '

BCCI ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ

ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਟਾਲ ਪੇਡ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਐਂਟਰੀ ਸਮੇਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੋਕਲ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। BCCI ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ Fan Park ਇਵੈਂਟ ਕਾਫੀ ਸਫਲ ਰਹੇਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪੀਸੀਏ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪ੍ਰਭਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

