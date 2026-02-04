ETV Bharat / sports

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ, ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।

INDIA VS SOUTH AFRICA WARMUP MATCH
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ,ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 4, 2026 at 3:11 PM IST

IND vs SA practice live streaming: 2026 T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ 20 ਭਾਗੀਦਾਰ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਯੋਜਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਾਮ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ।

'ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ'

ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੇ 3-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੰਯੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਹੋਵੇ।

IND ਬਨਾਮ SA T20 ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ:
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ IND ਬਨਾਮ SA ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਡਾ. ਡੀ.ਵਾਈ. ਪਾਟਿਲ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਚ ਨੂੰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਟਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਮੈਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ JioHotstar ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

IND ਬਨਾਮ SA ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਕੁਐਡ

ਭਾਰਤ: ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ: ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਮ (ਕਪਤਾਨ), ਕੁਇੰਟਨ ਡੀ ਕਾਕ, ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ, ਕਾਗਿਸੋ ਰਬਾਡਾ, ਐਨਰਿਕ ਨੌਰਟਜੇ, ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ, ਕੇਸ਼ਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਲੂੰਗੀ ਐਨਗਿਡੀ, ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ, ਡੇਵਾਲਡ ਬਰੂਇਸ, ਰਿਆਨ ਰਿਕਲਟਨ ਅਤੇ ਹੋਰ

ਇੰਡੀਆ ਏ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ:
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਟੀਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਆਯੁਸ਼ ਬਡੋਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੰਡੀਆ ਏ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 238 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ 38 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਡੀਆ ਏ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

