ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ
Team India Semifinal Scenario: ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ 'ਤੇ 107 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : February 24, 2026 at 4:19 PM IST
Team India Semifinal Chance: ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰ 8 ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ 76 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ 1 ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ 'ਤੇ 107 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਗਰੁੱਪ 1 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਹੁਣ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰ 8 ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਚ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੈਮੀ-ਫਾਈਨਲ ਸਮੀਕਰਨ
- ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਕੀ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਅੰਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੋਵੇਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ।
- ਜੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ।
- ਜੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਹਤਰ ਰਨ ਰੇਟ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।
- ਜੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੋਰ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੁਪਰ 8 ਮੈਚ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਆਖਰੀ ਸੁਪਰ 8 ਮੈਚ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।