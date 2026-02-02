ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, 4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ 16 ਮੈਚ
T20 World Cup Warm up Match: ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ।
Published : February 2, 2026 at 5:45 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ICC) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 2026 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2 ਤੋਂ 6 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 16 ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਮੈਚ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ BCCI ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ (CoE) ਗਰਾਊਂਡ 1, ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ DY ਪਾਟਿਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ MA ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ, ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਸਿੰਹਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ, ਆਰ. ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਭਾਰਤ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ A ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਖੇਡੇਗਾ।
It’s time for the ICC Men's #T20WorldCup 2026 warm-up fixtures 👊— ICC (@ICC) February 2, 2026
Here's how you can catch all the action LIVE 📺👇https://t.co/AVXYwfct6z
ਵਾਰਮ-ਅੱਪ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ
ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਡੀਵਾਈ ਪਾਟਿਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ 'ਏ' ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਰਮ-ਅੱਪ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ BookMyShow ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਾਰਮ-ਅੱਪ ਮੈਚ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਨਾਮ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਮੈਚ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਆ ਏ ਬਨਾਮ ਨਾਮੀਬੀਆ ਮੈਚ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਏ' ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਜੀਓ ਹੌਟਸਟਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏ ਟੀਮ:
ਆਯੂਸ਼ ਬਡੋਨੀ (ਕਪਤਾਨ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਖਲੀਲ ਅਹਿਮਦ, ਨਮਨ ਧੀਰ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ, ਐਨ. ਜਗਦੀਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ, ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਰਵਿਲ ਪਟੇਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਗੁਰਜਪਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਪ੍ਰਜ ਨਿਗਮ, ਅਤੇ ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ।
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ
2 ਫਰਵਰੀ
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਨਾਮ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ
ਅਮਰੀਕਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ 'ਏ', ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ, ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ
ਕੈਨੇਡਾ ਬਨਾਮ ਇਟਲੀ, ਚੇਨਈ, ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ
3 ਫਰਵਰੀ
ਓਮਾਨ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਏ', ਕੋਲੰਬੋ, ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ
ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਕੋਲੰਬੋ, ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ
ਨੇਪਾਲ ਬਨਾਮ ਯੂਏਈ, ਚੇਨਈ, ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ
4 ਫਰਵਰੀ
ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਨਾਮੀਬੀਆ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਨਾਮ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਕੋਲੰਬੋ, ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ, ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ
5 ਫਰਵਰੀ
ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਬਨਾਮ ਓਮਾਨ, ਕੋਲੰਬੋ, ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ
ਨੇਪਾਲ ਬਨਾਮ ਕੈਨੇਡਾ, ਚੇਨਈ, ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਕੋਲੰਬੋ, ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਅਮਰੀਕਾ, ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ, ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ
6 ਫਰਵਰੀ
ਇਟਲੀ ਬਨਾਮ ਯੂਏਈ ਚੇਨਈ, ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ
ਭਾਰਤ 'ਏ' ਬਨਾਮ ਨਾਮੀਬੀਆ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ