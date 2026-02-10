ETV Bharat / sports

T20 World Cup: ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ?

T20 World Cup Today Match: ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਨਾਮੀਬੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਨਾਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।

T20 World Cup Today Match
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਨਾਮ ਅਮਰੀਕਾ (IANS)
T20 World Cup Day 4: ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ, 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਾਮੀਬੀਆ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨਾਮੀਬੀਆ ਦਾ ਚੌਥਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਗੇਰਹਾਰਡ ਇਰਾਸਮਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਹਰਫਨਮੌਲਾ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਫਰਾਈਲਿੰਕ ਅਤੇ ਜੇਜੇ ਸਮਿੱਟ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸਕੁਐਡ

ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼: ਸਕਾਟ ਐਡਵਰਡਜ਼ (ਕਪਤਾਨ), ਮੈਕਸ ਓ'ਡੌਡ, ਜੈਕ ਲਿਓਨ-ਕੈਚਟ, ਕੋਲਿਨ ਐਕਰਮੈਨ, ਬਾਸ ਡੀ ਲੀਡੇ, ਮਾਈਕਲ ਲੇਵਿਟ, ਟਿਮ ਵੈਨ ਡੇਰ ਗੁਗਟਨ, ਸਾਕਿਬ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ, ਨੂਹ ਕ੍ਰੂਸ, ਲੋਗਨ ਵੈਨ ਬੀਕ, ਆਰੀਅਨ ਦੱਤ, ਫਰੇਡ ਕਲਾਸੇਨ, ਕਾਇਲਨ ਰੋਵਨ ਮੇਰਵੇਨ, ਕਾਇਲਨ ਰੋਵਨ ਮੇਰਵੇਨ।

ਨਾਮੀਬੀਆ: ਮਲਾਨ ਕਰੂਗਰ, ਗੇਰਹਾਰਡ ਇਰਾਸਮਸ (ਕਪਤਾਨ), ਜੈਨ ਫਰਿਲਿੰਕ, ਲੋਰੇਨ ਸਟੀਨਕੈਂਪ, ਜੈਨ ਬਾਲਟ, ਡਾਇਲਨ ਲੀਚਟਰ, ਜੇਜੇ ਸਮਿਟ, ਜ਼ੈਨ ਗ੍ਰੀਨ, ਜੈਨ ਨਿਕੋਲ ਲੋਫਟੀ-ਈਟਨ, ਬਰਨਾਰਡ ਸ਼ੋਲਟਜ਼, ਰੂਬੇਨ ਟਰੰਪਲਮੈਨ, ਜੈਕ ਬ੍ਰੈਸਲ, ਬੇਨ ਸ਼ਿਕਾਂਗੋ, ਵਿਲੇਮ ਮੈਕਸਬਰਗ, ਵਿਲੇਮ ਮੈਕਸਬਰਗ।

ਅੱਜ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਯੂਏਈ

ਅੱਜ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਿਚਕਾਰ ਚੇਨਈ ਦੇ ਐਮਏ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 3:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਓਪਨਰ ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ ਨੇ 183 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 65 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਲਰਾਉਂਡਰ ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਚੰਗਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਸਿਰਫ 25 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 42 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਯੂਏਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗਾ। ਟੀਮ 2024 ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਏਈ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਗੇ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸਕੁਐਡ

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ: ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਫਿਨ ਐਲਨ, ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਮਾਰਕ ਚੈਪਮੈਨ, ਡੇਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ (ਕਪਤਾਨ), ਜੇਮਸ ਨੀਸ਼ਮ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਲਾਕੀ ਫਰਗੂਸਨ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਈਸ਼ ਸੋਢੀ, ਕਾਇਲ ਰੇਸਵੇਲ, ਦੇਵ ਮਾਈਕਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਬੀ.

ਯੂਏਈ: ਆਰੀਅਨਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਮੁਹੰਮਦ ਵਸੀਮ (ਕਪਤਾਨ), ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੋਹੈਬ, ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਸ਼ਰਾਫੂ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਮਯੰਕ ਕੁਮਾਰ, ਧਰੁਵ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਫਾਨ, ਹੈਦਰ ਅਲੀ, ਜੁਨੈਦ ਸਿੱਦੀਕੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਜਵਾਦੁੱਲਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਰੋਹੀਦ ਖਾਨ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੋਹੇਬ ਖਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਫਾਰੂਕ।

ਅੱਜ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੈਚ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਨਾਮ ਅਮਰੀਕਾ

ਅੱਜ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਸਿੰਹਲੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।

ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ 2024 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਹੋਇਆ।

ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੀਮ ਦਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 29 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ। ਉਹ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈਨ-ਅੱਪ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਸਤੇ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਸਾਈਮ ਅਯੂਬ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ, ਸਲਮਾਨ ਆਗਾ (ਕਪਤਾਨ), ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ, ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼, ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ, ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ, ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ, ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ, ਖਵਾਜਾ ਨਫੇ, ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ।

ਅਮਰੀਕਾ: ਐਂਡਰੀਜ਼ ਗੌਸ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸਤੇਜਾ ਮੁਕੱਲਾ, ਮੋਨੰਕ ਪਟੇਲ (ਕਪਤਾਨ), ਮਿਲਿੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਮੂਰਤੀ, ਸ਼ੁਭਮ ਰੰਜਨੇ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੁਹੰਮਦ ਮੋਹਸਿਨ, ਸ਼ੈਡਲੇ ਵੈਨ ਸ਼ਾਲਕਵਿਕ, ਅਲੀ ਖਾਨ, ਸੌਰਭ ਨੇਤਰਾਵਲਕਰ, ਸ਼ੇਹਾਨ ਜੈਸੂਰੀਆ, ਜੈਅਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੈਯਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੈਯਨਦੀਪ ਸਿੰਘ।

