ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੀਮ ਆਫ਼ ਦ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ICC T20 WC Team Of The Tournament: ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਏਡੇਨ ਮਾਰਕਰਾਮ ਨੂੰ 'ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੀਮ ਆਫ਼ ਦ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਕਪਤਾਨ' ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : March 10, 2026 at 12:31 PM IST
ICC T20 WC Team Of The Tournament: ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੋ-ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਉਪ ਜੇਤੂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੀਮ ਆਫ਼ ਦ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਇਆਨ ਬਿਸ਼ਪ, ਨੈਟਲੀ ਜਰਮਨੋਸ ਅਤੇ ਈਓਨ ਮੋਰਗਨ (ਪ੍ਰਸਾਰਕ); ਗੌਰਵ ਸਕਸੈਨਾ (ਆਈਸੀਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ), ਅਤੇ ਰੈਕਸ ਕਲੇਮੈਂਟਾਈਨ (ਖੇਡ ਪੱਤਰਕਾਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੀਮ ਆਫ਼ ਦ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਖਿਡਾਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਜੂ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 321 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ 317 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਪੰਡਯਾ ਤੀਜੇ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਲੇ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਪੈਲ ਵੀ ਸੁੱਟੇ।
ਬੁਮਰਾਹ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਠ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
Presenting the #T20WorldCup 2026 Team of the Tournament 🤩👌— ICC (@ICC) March 9, 2026
More 📲 https://t.co/b4x8qMPUL1 pic.twitter.com/NGInFcYa7S
ਦੋ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਖਿਡਾਰੀ
ਏਡੇਨ ਮਾਰਕਰਾਮ ਟੀਮ ਦੇ ਦੋ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਆ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸਮੇਤ 286 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਵਤਨ ਲੁੰਗੀ ਨਗਿਦੀ ਵੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15.58 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 12 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਜੈਕਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਲਰਾਉਂਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜੈਕਸ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ 18 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਅਜੇਤੂ 32 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ 23 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਚਾਰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਆਦਿਲ ਰਾਸ਼ਿਦ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 14.15 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 13 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 76.60 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 383 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ, ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿਰੁੱਧ।
ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ
ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਜੇਸਨ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਬੱਲੇ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰ ਅੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ
ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦਾ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੁਜ਼ਾਰਾਬਾਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਸਟੇਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਰਾਬਾਨੀ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 17 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਨੌਂ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਸਟੇਜ ਖਤਮ ਕੀਤਾ।
ਟੀ20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਟੀਮ ਆਫ ਦ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ
ਟੀਮ ਦਾ 12ਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸ਼ੈਡਲੀ ਵੈਨ ਸ਼ਾਲਕਵਿਕ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਚਾਰ ਗਰੁੱਪ ਸਟੇਜ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਔਸਤ 6.84 ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ 6.80 ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਏਡੇਨ ਮਾਰਕਰਾਮ (ਕਪਤਾਨ), ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਵਿਲ ਜੈਕਸ, ਜੇਸਨ ਹੋਲਡਰ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਲੁੰਗੀ ਨਗੀਡੀ, ਆਦਿਲ ਰਾਸ਼ਿਦ, ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੁਜ਼ਾਰਾਬਾਨੀ।