ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸੁਪਰ-8, ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਸਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ
Pak vs NZ Supr 8 Match: ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਸੁਪਰ 8 ਪੜਾਅ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 1 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : February 21, 2026 at 1:00 PM IST
ਕੋਲੰਬੋ: 2026 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਸੁਪਰ 8 ਪੜਾਅ ਅੱਜ, 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਗਰੁੱਪ 2 ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਆਰ. ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰ 8 ਦੇ ਗਰੁੱਪ 2 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ: ਗਰੁੱਪ ਸਟੇਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
2009 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਚੈਂਪੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰ 8 ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ, ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ। ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਚ ਹਾਰਿਆ, 2024 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਉਪ ਜੇਤੂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪਿੱਚ ਅਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਰ 8 ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਸਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ: ਸਪਿਨਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮਾਦਾਸਾ ਪਿੱਚ ਸਪਿਨਰਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮੈਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਪਕੜ ਅਤੇ ਵਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਪਿਨਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ, ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ, ਸੈਮ ਅਯੂਬ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਸਲਮਾਨ ਆਘਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਸਪਿਨਰ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕੋਲ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਪਿਨਰ ਹਨ। ਕਪਤਾਨ ਸੈਂਟਨਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਫਿੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰ 8 ਪੜਾਅ ਲਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ ਦੀ ਸੱਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਲੈਕ ਕੈਪਸ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਸਪਿਨ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਈਸ਼ ਸੋਢੀ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ ਅਤੇ ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ ਵੀ ਸਪਿਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ: ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਾਰਡ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 50ਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੇ ਗਏ 49 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ 23 ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਦੋ ਮੈਚ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।
T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਾਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਲੈਕ ਕੈਪਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜਿੱਤਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਦਸਤੇ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ : ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ (ਕਪਤਾਨ), ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ, ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ, ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ, ਖਵਾਜਾ ਨਫੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼, ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ, ਸੈਮ ਅਯੂਬ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ, ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ, ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ, ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ: ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ (ਕਪਤਾਨ), ਫਿਨ ਐਲਨ, ਮਾਰਕ ਚੈਪਮੈਨ, ਡੇਵੋਨ ਕੋਨਵੇ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਲਾਕੀ ਫਰਗੂਸਨ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਡੇਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਜੇਮਸ ਨੀਸ਼ਮ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰਾ, ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ, ਈਸ਼ ਸੋਢੀ।