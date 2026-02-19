T20 World Cup: ਸੁਪਰ 8 ਦਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਚ?

T20 World Cup: ਸੁਪਰ 8 ਦਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਚ?
21 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ 1 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਸੁਪਰ 8 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।
Published : February 19, 2026 at 10:00 AM IST
T20 World Cup Super 8 Schedule Teams: ਨਾਮੀਬੀਆ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ 2026 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਸੁਪਰ 8 ਪੜਾਅ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਠ ਟੀਮਾਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੁਪਰ 8 ਪੜਾਅ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 1 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੁਪਰ-8 ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ
ਹਰੇਕ 20-ਟੀਮ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰ-8 ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਗਲੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ 2028 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰ-8 ਦੇ ਗਰੁੱਪ
ਅੱਠ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਦੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ 1 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਗਰੁੱਪ 2 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੁਪਰ 8 ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ
- 21 ਫ਼ਰਵਰੀ - ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ - ਕੋਲੰਬੋ
- 22 ਫ਼ਰਵਰੀ - ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ - ਪੱਲੇਕੇਲੇ
- 22 ਫ਼ਰਵਰੀ - ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ - ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ
- 23 ਫ਼ਰਵਰੀ - ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ - ਮੁੰਬਈ
- 24 ਫ਼ਰਵਰੀ - ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ - ਪੱਲੇਕੇਲੇ
- 25 ਫ਼ਰਵਰੀ - ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ - ਕੋਲੰਬੋ
- 26 ਫ਼ਰਵਰੀ - ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ - ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ
- 26 ਫ਼ਰਵਰੀ - ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ - ਚੇਨਈ
- 27 ਫ਼ਰਵਰੀ - ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ - ਕੋਲੰਬੋ
- 28 ਫ਼ਰਵਰੀ - ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ - ਪੱਲੇਕੇਲੇ
- 1 ਮਾਰਚ - ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ - ਦਿੱਲੀ
- 1 ਮਾਰਚ - ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ - ਕੋਲਕਾਤਾ
ਸੁਪਰ 8 ਚਾਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਿਸਟ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਨਾਕਆਊਟ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਈਨਲ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।