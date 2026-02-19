ETV Bharat / sports

T20 World Cup: ਸੁਪਰ 8 ਦਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਚ?

21 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ 1 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਸੁਪਰ 8 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।

T20 World Cup Super 8 Schedule
T20 World Cup Super 8 Schedule Teams (IANS)
ETV Bharat Sports Team

February 19, 2026

T20 World Cup Super 8 Schedule Teams: ਨਾਮੀਬੀਆ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ 2026 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਸੁਪਰ 8 ਪੜਾਅ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਠ ਟੀਮਾਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੁਪਰ 8 ਪੜਾਅ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 1 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸੁਪਰ-8 ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ

ਹਰੇਕ 20-ਟੀਮ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰ-8 ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਗਲੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ 2028 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰ-8 ਦੇ ਗਰੁੱਪ

ਅੱਠ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਦੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ 1 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

ਗਰੁੱਪ 2 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੁਪਰ 8 ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ

  1. 21 ਫ਼ਰਵਰੀ - ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ - ਕੋਲੰਬੋ
  2. 22 ਫ਼ਰਵਰੀ - ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ - ਪੱਲੇਕੇਲੇ
  3. 22 ਫ਼ਰਵਰੀ - ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ - ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ
  4. 23 ਫ਼ਰਵਰੀ - ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ - ਮੁੰਬਈ
  5. 24 ਫ਼ਰਵਰੀ - ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ - ਪੱਲੇਕੇਲੇ
  6. 25 ਫ਼ਰਵਰੀ - ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ - ਕੋਲੰਬੋ
  7. 26 ਫ਼ਰਵਰੀ - ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ - ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ
  8. 26 ਫ਼ਰਵਰੀ - ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ - ਚੇਨਈ
  9. 27 ਫ਼ਰਵਰੀ - ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ - ਕੋਲੰਬੋ
  10. 28 ਫ਼ਰਵਰੀ - ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ - ਪੱਲੇਕੇਲੇ
  11. 1 ਮਾਰਚ - ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ - ਦਿੱਲੀ
  12. 1 ਮਾਰਚ - ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ - ਕੋਲਕਾਤਾ

ਸੁਪਰ 8 ਚਾਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਿਸਟ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਨਾਕਆਊਟ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਈਨਲ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

