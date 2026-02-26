ETV Bharat / sports

ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ

WI vs SA Super 8: ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਸੁਪਰ 8 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।

T20 World Cup: South Africa defeats West Indies
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 26, 2026 at 7:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

WI vs SA Super 8: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸੁਪਰ 8 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੋਟੀਆਜ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 16.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 177 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕ 4 ਅੰਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਨ ਰੇਟ 'ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਟੀਚਾ

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਅਤੇ 23 ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 177 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਾਮ ਨੇ 46 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਨਾਬਾਦ 82 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਇੰਟਨ ਡੀ ਕੌਕ ਨੇ 25 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 47 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਰਿਆਨ ਰਿਕੇਲਟਨ ਨੇ 28 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਨਾਬਾਦ 45 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਟੀਮ ਲਈ ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਕਟ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸੀ।

ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ 176/8 ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ

ਜੇਸਨ ਹੋਲਡਰ (49) ਅਤੇ ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ (ਨਾਬਾਦ 52) ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਮਾੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 176/8 ਸਕੋਰ ਬਣਾਏ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦਾ ਸਕੋਰ 83/7 ਸੀ। ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਸ਼ੈਫਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ 8ਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ 89 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਸ਼ੇਫਰਡ ਨੇ 37 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 52 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇਤੂ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੈਫਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਲਡਰ 49 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ। ਐਨਜੀਡੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 30 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਬਾਡਾ ਅਤੇ ਬੋਸ਼ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

WI ਬਨਾਮ SA ਸੁਪਰ 8: ਸੰਖੇਪ ਸਕੋਰ

  • ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 176/8
  • ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 16.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 177/1
  • ਨਤੀਜਾ: ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ
WI VS SA SUPER 8
T20 WORLD CUP
SOUTH AFRICA BEATS WESTINDIES
SOUTH AFRICA DEFEATS WEST INDIES

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.