"ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇਗਾ ਭਾਰਤ", ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ (ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 8, 2026 at 1:56 PM IST

2 Min Read
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਟੀ20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ (ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੱਬਾ ਭਾਰ

ਭਾਰਤ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਬਾ ਭਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ।

ਮੈਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਾਫੀ ਉਤਸਾਹਿਤ

ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋਸਤ ਮੈਚ ਵੇਖਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਟਾਕੇ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਚੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ।"

'ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਜਿੱਤੇਗਾ'

ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਕੋਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਉਤਸਾਹਿਤ ਹਨ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

