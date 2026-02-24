WI vs ZIM: ਹੇਟਮਾਇਰ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਉਡਾਇਆ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ 107 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
ਹੇਟਮਾਇਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 85 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਦੀਆਂ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਸੁਪਰ 8 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ 107 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ।
Published : February 24, 2026 at 8:53 AM IST
WI vs ZIM in Super 8: ਸ਼ਿਮਰੋਨ ਹੇਟਮਾਇਰ ਨੇ ਪਾਵਰ-ਹਿਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, 34 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਛੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹੀ ਚੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 85 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੂਫਾਨੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਸੁਪਰ 8 ਪੜਾਅ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 1 ਦੇ ਮੈਚ 'ਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ 107 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ।
A smashing day for West Indies at Wankhede! 🙌— Star Sports (@StarSportsIndia) February 23, 2026
After posting a record-breaking total, the Windies end the night in commanding fashion. 💪
Up next 👉 ICC Men's #T20WorldCup | SUPER 8 | #ENGvPAK | TUE, 24th FEB, 6 PM pic.twitter.com/GE8wwvq13l
ਹੇਟਮਾਇਰ ਨੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 254/6 ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਈਵੈਂਟ 'ਚ ਉਸ ਦੀ 107 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਹੇਟਮਾਇਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਵਮੈਨ ਪਾਵੇਲ ਨੇ 35 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 59 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਵਿਕਟ ਲਈ 122 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਟੀਚਾ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ 20/3 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਪਤਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਨੇ 20 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 27 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸ਼ਾਟ ਲਗਾਏ, ਜਦਕਿ ਡਿਓਨ ਮਾਇਰ ਨੇ 15 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 28 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
The quickest half-century by a West Indian batter in the ICC Men's #T20WorldCup. Wankhede witness a piece of history! ✨— Star Sports (@StarSportsIndia) February 23, 2026
Shimron Hetmyer put on a power-hitting masterclass tonight. 🙌
ICC Men's #T20WorldCup | SUPER 8 | #ZIMvWI | LIVE NOW 👉 https://t.co/vCrA64jJ8c pic.twitter.com/ja06mL4sOw
ਬ੍ਰੈਡ ਇਵਾਨਸ ਨੇ ਡੈਥ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਟ ਲਗਾਏ, ਜੇਸਨ ਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਸ਼ਮਾਰ ਜੋਸੇਫ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛੱਕੇ ਜੜ ਕੇ 21 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 43 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਟੀਮ 17.4 ਓਵਰਾਂ 'ਚ 147 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ 'ਤੇ ਸਕੋਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਲੀਗ ਪੜਾਅ 'ਚ ਦਬਦਬਾ ਟੀਮ ਸੀ।
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਲਈ ਗੁਦੇਕੇਸ਼ ਮੋਤੀ ਅਤੇ ਅਕੀਲਾ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮੋਤੀ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ 'ਚ 28 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਦਕਿ ਅਕੀਲਾ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
GROUP 1 POINTS TABLE.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) February 23, 2026
- NRR of West Indies and South Africa could trouble India. pic.twitter.com/eSEmXmrq7n
ਇਸ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਰਨ ਰੇਟ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ।