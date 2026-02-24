ETV Bharat / sports

WI vs ZIM: ਹੇਟਮਾਇਰ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਉਡਾਇਆ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ 107 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

ਹੇਟਮਾਇਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 85 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਦੀਆਂ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਸੁਪਰ 8 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ 107 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ।

WI VS ZIM
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਸੁਪਰ 8 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ 107 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 24, 2026 at 8:53 AM IST

WI vs ZIM in Super 8: ਸ਼ਿਮਰੋਨ ਹੇਟਮਾਇਰ ਨੇ ਪਾਵਰ-ਹਿਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, 34 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਛੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹੀ ਚੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 85 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੂਫਾਨੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਸੁਪਰ 8 ਪੜਾਅ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 1 ਦੇ ਮੈਚ 'ਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ 107 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ।

ਹੇਟਮਾਇਰ ਨੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 254/6 ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਈਵੈਂਟ 'ਚ ਉਸ ਦੀ 107 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਹੇਟਮਾਇਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਵਮੈਨ ਪਾਵੇਲ ਨੇ 35 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 59 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਵਿਕਟ ਲਈ 122 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਟੀਚਾ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ 20/3 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਪਤਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਨੇ 20 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 27 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸ਼ਾਟ ਲਗਾਏ, ਜਦਕਿ ਡਿਓਨ ਮਾਇਰ ਨੇ 15 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 28 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

ਬ੍ਰੈਡ ਇਵਾਨਸ ਨੇ ਡੈਥ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਟ ਲਗਾਏ, ਜੇਸਨ ਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਸ਼ਮਾਰ ਜੋਸੇਫ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛੱਕੇ ਜੜ ਕੇ 21 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 43 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਟੀਮ 17.4 ਓਵਰਾਂ 'ਚ 147 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ 'ਤੇ ਸਕੋਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਲੀਗ ਪੜਾਅ 'ਚ ਦਬਦਬਾ ਟੀਮ ਸੀ।

ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਲਈ ਗੁਦੇਕੇਸ਼ ਮੋਤੀ ਅਤੇ ਅਕੀਲਾ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮੋਤੀ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ 'ਚ 28 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਦਕਿ ਅਕੀਲਾ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਇਸ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਰਨ ਰੇਟ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

