ETV Bharat / sports

T20 World Cup: 20 ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ 55 ਮੈਚ,ਤਣਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਅਗਾਜ਼

ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ 20 ਟੀਮਾਂ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 8 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀਆਂ ਪਿੱਚਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।

T20 WORLD CUP 2026
20 ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ 55 ਮੈਚ,ਤਣਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 7, 2026 at 8:03 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜਦੋਂ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਐਸਐਸਸੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਅਗਾਜ਼'

ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛੇ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਐਸਐਸਸੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨਾਲ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨਜ਼ 'ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇੱਕ ਪੁਨਰ-ਉਭਾਰ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਪਿਛਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ:

20 ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਸੁਪਰ 8 ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 1 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 4 ਅਤੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਾਂ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਅੱਠ ਟੀਮਾਂ (ਭਾਰਤ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ) ਕੋਲ ਸੁਪਰ 8 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਟੀਮ, ਇੱਕ ਡਾਰਕ ਹਾਰਸ, ਇੱਕ ਹੋਨਹਾਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੰਡਰਡੌਗ ਇੱਕ ਜਾਦੂਈ ਉਲਟਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ:

ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਚ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਕੋਲੰਬੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਤੋਂ ਦੋ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਰ 8 ਮੈਚ ਲਈ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਾਵੇਗਾ।

'ਅਭਿਆਸ ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਦਿਖਿਆ ਦਮ'

ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਬੁਖਾਰ 2 ਤੋਂ 6 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹੋਏ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸਕੋਰ ਵਾਲੇ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 30 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 20 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਦੌੜਾਂ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤਿਆਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ।

ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਦਿੱਲੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੋ ਅਤੇ ਕੈਂਡੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਥਾਨ ਸਪਿਨ-ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ: ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹਨ। ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੀਓ ਹੌਟਸਟਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

2026 ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਰਾਕਸਟਾਰ ਐਂਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਯੂਰਪ ਖੇਤਰੀ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਧਮਾਲ ਮਚਾਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਨੇਪਾਲ, ਓਮਾਨ, ਯੂਏਈ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਨਾਮੀਬੀਆ ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ - ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਗਤੀ ਉੱਤੇ ਸਪਿਨ ਦਾ ਦਬਦਬਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨੀ ਰੋਕੋ ਤੋਂ ਸਕਾਈ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਵਪਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਕੁਝ ਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਹੇਠ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਮੈਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤ੍ਰੇਲ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚੇਪੌਕ ਤੋਂ ਸਪਿਨਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੀਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਮਰੀਨਾ ਬੀਚ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸੌ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 1916 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸਪਿੰਨਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਵੇਗਾ: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਡਮ ਜ਼ਾਂਪਾ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ, ਆਦਿਲ ਰਾਸ਼ਿਦ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ, ਈਸ਼ ਸੋਢੀ ਵਰਗੇ ਸਪਿੰਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ, ਵਰੁਣ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਪਿੰਨ ਤਿੱਕੜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਪਿੰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਈ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ ਅਤੇ ਆਂਦਰੇ ਰਸਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ, ਐਡਮ ਮਿਲਨੇ, ਨਵੀਨ-ਉਲ-ਹੱਕ, ਟੋਨੀ ਡੀ ਜ਼ੋਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਡੋਨੋਵਨ ਫਰੇਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਟੀਮ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ: ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਇੱਕ ਉੱਚ-ਡਰਾਮਾ, ਉੱਚ-ਓਕਟੇਨ, ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲਾਕਬਸਟਰ 55-ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਕਆਊਟ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨ ਇਨ ਬਲੂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ?

TAGGED:

ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ
HYBRID MODEL
ਸਐਸਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕੋਲੰਬੋ
T20 WORLD CUP
T20 WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.