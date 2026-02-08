ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਚ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਗੰਭੀਰ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕੰਮ
ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਚ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਜਰਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Published : February 8, 2026 at 8:57 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੰਜਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਐਂਕਰ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਘਾਟ
ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਡੂੰਘਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਵਰਪਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 46 ਦੌੜਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਵੀਨਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸਮਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਵਰਪਲੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਛੋਟੀ ਚੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਰ ਗਏ। ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਸਿੰਗਲ-ਡਿਜਿਟ ਸਕੋਰ ਲਈ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸਕੋਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪੜਾਅ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਕ੍ਰਮ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਮਤਲ ਪਿੱਚਾਂ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈਨ-ਅੱਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 14 ਓਵਰਾਂ ਤੱਕ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਐਂਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਭਾਈ 49 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 84 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਦਬਦਬਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਨਾਮੀਬੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੰਜਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਜਰੂਰੀ
ਜੇਕਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਓਵਰ ਹਨ। ਵਾਨਖੇੜੇ ਵਿਖੇ 7ਵੇਂ ਅਤੇ 15ਵੇਂ ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸੁਸਤਤਾ ਅਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੰਗਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ, ਚੌਕੇ ਜਬਰੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਲਗਭਗ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਕੋਰਬੋਰਡ ਦਾ ਦਬਾਅ ਗਣਿਤਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਾਮੀਬੀਆ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 45-55 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟ ਨਹੀਂ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ
ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਚ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਪਤਾਨੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਦਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਚ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਧੀਰਜ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਸਟੀਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਰੇਂਜ-ਹਿਟਿੰਗ ਜਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੌਲੀ ਪਿੱਚ ਉਸ ਸਮਝ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਖੇਗੀ।
ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਖੱਬੇ-ਸੱਜੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੀ ਸਪਿਨ ਜੋੜੀ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਸੂਖਮ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਟ-ਟੂ-ਵਿਕਟ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰੇਲ ਦੇ ਕਾਰਕ ਦੀ ਘੱਟ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕਸਾਰਤਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਫੀਲਡਿੰਗ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਐਥਲੈਟਿਕ ਯੋਗਤਾ ਜਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ
ਨਾਮੀਬੀਆ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਧੀਗਤ, ਧੀਰਜਵਾਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਚ ਹੈ। ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਪਾਵਰਪਲੇ, ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਮੱਧ ਪੜਾਅ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪ੍ਰਵੇਗ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।